ÆÍÁ³ÆÏ¤¤¤¿¡È½ñÌÌ¡É¤â¡ÄÀïÎÏ³°¤Ë¶Ã¤«¤ÌºÊ¡¡30ºÐ¤Ç´ôÏ©¡¢ºäËÜÍ¦¿Í¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¶â¸À
À¾Éð¤«¤éÀïÎÏ³°¤ò¼õ¤±¤¿¾¾¸¶¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë½Ð¾ì
¡¡°éÀ®¤«¤é»ÙÇÛ²¼¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢1·³¤ÎÉñÂæ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿30ºÐ¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥ª¥Õ¡¢À¾Éð¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¾¾¸¶À»Ìï³°Ìî¼ê¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢ºÆµ¯¤ò´ü¤·¤Æ¹çÆ±¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡ÌÀÀ±Âç¤«¤é2016Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¡¢2018Ç¯7·î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤òÄÏ¤ó¤À¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï135»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î²ÃÆþ¤â¤¢¤ê½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¸º¤é¤·¡¢ºòÇ¯6·î¤Ë¼ãÎÓ³Ú¿Í³°Ìî¼ê¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÀ¾Éð¤Ø°ÜÀÒ¡£ÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢º£µ¨¤Ï¤ï¤º¤«8»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö4·î¤Ë1·³¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿·è¤á¼ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¤¤¤Ä¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡À¾Éð¤Î³°Ìî¿Ø¤Ï¡¢º£µ¨124»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿À¾Àî°¦Ìé³°Ìî¼ê¡¢¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÅÏÉôÀ»Ìï³°Ìî¼ê¤é¼ã¼ê¤¬ÂæÆ¬¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇºÆ¾º³Ê¤ÎÆ»¤Ï¸±¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¼ã¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢·ë²Ì¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥«¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â1·³¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎÏÉÔÂ¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ÏµîÇ¯¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¾Ç¤ëµ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¾¾¸¶¤Î¤â¤È¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÃÙ¤«¤ìÁá¤«¤ìÃ¯¤â¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¡£º£Ç¯¤Ë¸Â¤é¤º¤³¤³¿ôÇ¯¡¢³Ð¸ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ï½Å¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Âð¤Ç¡¢»þ´Ö¤ÈµåÃÄ»öÌ³½ê¤ØÍè¤Æ¤¯¤ì¤È½ñ¤«¤ì¤¿½ñÌÌ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤½¤¦¤«¤¡¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¡¢ºÊ¤â¶Ã¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤ËÂ¾µåÃÄ¤«¤éÀ¼¤¬³Ý¤«¤ëÀ¤³¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
µî½¢¤ËÇº¤à¤â¡ÄºäËÜ¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¡Ö¼¤á¤ë¤Î¤Ï°ì½Ö¤À¤«¤é¡×
¡¡ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢µî½¢¤ËÇº¤àÃæ¤Ç¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼¤á¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¬¤³¤¦¡×¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£
¡ÖºäËÜ¡ÊÍ¦¿Í¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡Ø¸å²ù¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼¤á¤ë¤Î¤Ï°ì½Ö¤À¤«¤é¡Ù¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Æó²¬¡ÊÃÒ¹¨¸µ¥Ø¥Ã¥É·ó¥Á¡¼¥ÕÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ë¤µ¤ó¤â¡ØÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ïº£¤À¤±¤À¤«¤é¡Ù¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¿¤Á¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡ØÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢´ÊÃ±¤Ë¡Ø¼¤á¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤Æ11·î12Æü¡¢¹çÆ±¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡×¡£¤½¤¦Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ê£»¨¤Ê¿´¶¤¬¶»¤Î±ü¤Ë±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·ë²Ì¤¬¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤À¼¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÌÂ¤¤¤È³Ð¸ç¤¬¸òº¹¤¹¤ëÃæ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤Ï8ÂÇÀÊ¤Ç2°ÂÂÇ2»Íµå1ÅðÎÝ¡£°éÀ®¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¶ìÏ«¿Í¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÇç¤¤¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤ËÁ°¤Ø¤È¿Ê¤ßÂ³¤±¤ë¡£¡Ê¼ÄºêÍÍý»Þ / Yurie Shinozaki¡Ë