【ベレン＝鬼頭朋子、西原寛人】ブラジルで開催中の国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）で１７日、議長国ブラジルが、温室効果ガスの排出削減強化や、温暖化対策に必要な資金拡大への道筋などを盛り込んだ文書の合意を目指す方針を表明した。

近く文書案を示し、会議が終了する２１日までに承認されるよう各国と調整する。

ブラジルは１７日、各国の交渉担当者らに書簡を送り、文書作成の方針を示した。書簡では明示されなかったが、焦点の一つとなりそうなのが、２０２３年のＣＯＰ２８で合意した「化石燃料からの脱却」を再び文書に盛り込めるかどうかだ。昨年のＣＯＰ２９では産油国が猛反発し、実現に向けた具体策がまとまらなかった。

ブラジルのルラ・ダシルバ大統領は今月上旬の首脳級会合で、化石燃料脱却に向けた工程表策定を各国に呼びかけた。関係者によると、英国やドイツなど約６０か国が賛同したが、産油国の反発は依然強く、先行きは不透明だ。アンドレ・コヘアドラゴ議長は記者会見で「（意見の集約は）非常に難しいが試す価値がある」と話した。

１７日に始まった閣僚級会合では各国が意見を表明する予定で、石原環境相も登壇する。