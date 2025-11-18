チョコクロ尽くしの「サンマルクカフェ福袋」発売　実用的×かわいいラインナップ

サンマルクカフェが、今年も年末恒例の「福袋」を販売します。2026年版は全4種がラインナップされ、12月26日より数量限定で登場。

看板商品「チョコクロ」をモチーフにしたオリジナルグッズを中心に、定番メニューをお得に楽しめるチケット類もセットになった内容です。

今年の福袋は「サンマルクカフェ福袋」、「チョコクロBOX福袋」、「チョコクロチケット福袋」、「オリジナルゆず茶福袋」 の全4種。用途に応じて選べるラインナップとなっています。

■ 目玉はチョコクロ尽くしの「サンマルクカフェ福袋」

最も豪華な「サンマルクカフェ福袋」（税込5000円）には、ミニサイズのチョコクロチャームが蓋についているオリジナルタンブラーと、サガラ刺繍でふわっと立体感のある「チョコクロ刺繍ポーチ」が封入。

ポーチはオレンジ、ブルー、グレー、レッド、グリーンの全5色、タンブラーはオレンジ、ブラウン全2色のランダムという、開封のドキドキ感も楽しめる仕様です。

さらに、サンマルクカフェ全商品で使える500円相当のスペシャルチケット×12枚（総額6000円分）を封入。さらに運が良ければ、ホログラム入りの特別仕様ラッキーチケット（500円相当）が1枚入っていることもあり、新年の運試しとしても楽しめます。

■ お得感満載の3種の福袋も

「チョコクロBOX福袋」（税込2000円）には、チョコクロ5個入りBOXと、スペシャルチケット4枚（総額2000円分）が封入。「チョコクロチケット福袋」（税込2000円）には、チョコクロ引換チケット5枚とスペシャルチケット4枚が封入と、チョコクロ好きにはたまらない内容で、いずれもお得感たっぷり。

「オリジナルゆず茶福袋」（税込3000円）には、ゆず茶1瓶とスペシャルチケット6枚（総額3000円分）が封入。なお、すべての福袋に封入されるスペシャルチケットは 2026年5月31日まで有効となっています。

福袋はいずれも12月26日より、サンマルクカフェ店頭（一部店舗では取り扱いなし）にて販売開始となります。販売期間は2026年1月4日までを予定していますが、数量限定につきなくなり次第終了です。

