人気YouTuberのヒカルさんが2025年11月16日に公開した動画で、宅配ピザチェーン「ナポリの窯」を展開する、いちごホールディングス（宮城県仙台市）の取締役に就任したことを発表した。

創業者の死去に伴い同社を託されたとして買収・子会社化を進めたエックスモバイル（東京都港区）の木野将徳社長から、直談判を受けたという。

「売上はそこまでいいとは言えない状況」で

今回は「大手飲食チェーン店から1000人の従業員を救ってほしいと直談判されました」と題した動画が公開された。「ナポリの窯」をめぐって、木野氏が、ヒカルさんとその右腕として知られるサムライパートナーズ代表取締役CEO・入江巨之氏に協力を求めた。

現場側の説明では、新商品やポスティングなどに取り組んでいるものの、「売上はそこまでいいとは言えない状況ではあります、今年に入ってから。ちょっとずつ店舗も減っている」とのこと。

ヒカルさんは、単なるコラボ企画に留まらない経営面やマーケティングでの協力を求められて「めちゃくちゃでかい話」「ぜひお願いしたい」と驚き。一方、自身は食べたことがないとして知名度の低さを指摘する一幕もあり、「知ってもらうっていうのはもう得意なんで。知ってもらいさえすれば、味に自信があるんだったら、おのずとリピートされるでしょうっていう。商品力が高いってのがありがたいです」などと前向きに受け止めた。

場面が変わって数週間後、臨時株主総会を経て、ヒカルさんと入江さんが「ナポリの窯」（いちごホールディングス）取締役に就任したと明かした。なお、木野氏は同社の代表取締役CEOとなっている。

「えげつないぐらい売れると思うでここから」

動画の後半では、ヒカルさんがいよいよ各種ピザを実食し、「普通にビビった美味すぎて」「この耳とか...高級なコース料理のレストランとか行った時に最初にパンだけ出てくる時あるやん、めっちゃ美味いパン、あんな感じ。これだけで別に美味いっていう。マジごめんやけど、本当えげつないぐらい売れると思うでここから。準備できてる？みんな」と絶賛した。

「ナポリの窯」は豊富な品揃えも特徴的だが、ヒカルさんが見た目も味も酷評したピザもあった。次々と改善案を挙げ、今回の試みについては「俺マジで役に立つと思う、自信あるもん。この流れ変えるで。ナポリの窯に革命起こすから」とし、視聴者にアピールしながら下記のようにも述べていた。

「（店が）パンクするぐらいがちょうど良いと思うんですよ。逆にそっちの方が話題性になりますよ。だからもう失敗すら広告に使っていきましょうよ。普通ならそれがダメになるけど、それが俺らの場合はプラスに変わるわけじゃないですか」