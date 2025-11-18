こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。

本日2025年11月18日は、実用性と耐久性を兼ね備えたMotorola（モトローラ）の「moto g66j 5G」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Motorola モトローラ SIMフリースマートフォン moto g66j 5G 8GB/128GB 34,800円 （25％還元：11月19日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

優れた耐久性が特長。Motorolaの新作スマホ「moto g66j 5G」が実質26,000円台とお買い得

2025年7月に発売開始した、Motorola（モトローラ）の「moto g66j 5G」が25％ポイント還元。

アメリカ国防総省が制定した「MIL-STD-810H」規格に準拠。落下、過酷な温度変化、水没など厳しいテストをクリアしており、優れた耐久性を備えています。

スクリーンガラスには「Corning Gorilla Glass 7i」を採用。ディスプレイの美しさを長く保ちます。

IP68/IP69規格に対応しており、高い防水・防じん性能が魅力。雨や水しぶきはもちろん、アウトドア先でうっかり水溜りに落としても心配ありません。

実用性と耐久性を兼ね備えた新作スマートフォンがお買い得です。

6.7インチの大画面ディスプレイを搭載。没入感あふれるゲーム＆映画視聴が楽しめます

最大リフレッシュレートは120Hzと、スムーズな映像表現が可能です。

ディスプレイは、アスペクト比20:9の6.7インチFHD+（フルHD+）大画面。

ノッチのない没入型デザインで画面に集中できるから、YouTubeや映画の臨場感もアップしますよ。

バッテリーは5,200mAhと大容量。「30W TurboPowerチャージ」対応で、急速充電も可能です。

AI機能も充実。高精細なカメラで自然なポートレートが撮影可能

メインメモリは8GB、ストレージは128GBと大容量。microSDカードを使えば最大2TBまでストレージを拡張可能。写真や動画、アプリもたくさん保存できます。

MediaTek（メディアテック）製 の高性能な「Dimensity 7060」プロセッサを搭載しており、日常使いやゲームアプリも快適な操作感を実現。

5000万画素を備えたカメラは細部まで美しい写真を撮影できます。3200万画素のインカメラは暗い場所にも強く、ビデオ通話も楽しめます。

「自動スマイルキャプチャ」で笑顔を逃さずに撮影。AI（人工知能）が被写体を認識し、リアルな奥行き効果を実現。自然なポートレートを簡単に撮影できますよ。

