スリムな見た目なのに、実用的でスマート。

スッキリとした薄型ボディに、各種ポケットやバッグインバッグを備え、手持ちアイテムを効率よく整理整頓できる

「スマートデイパック」 は、ビジネスパーソンの頼れる相棒です。通勤、ビジネスシーンをもっと快適にしたい人、ぜひチェックしておいてください！

荷物量に合わせて容量を調整できる

底面のホックで、マチの幅を約9cmから約15cmに自由に調整できる「スマートデイパック」 は、荷物の量に合わせて容量を拡張できるので、荷物が多いときでもスッキリと収納できるのが大きな特長。

毎日の通勤はもちろん、短期出張などにも対応可能になっています。

メイン収納、サイドポケット、フロントポケットなど、荷物を分別しやすい作りにプラスして、ペンホルダーやメッシュポケットも備えていて、小物アイテムまでスマートに仕分けておける仕様に。プライベート用途でも使いたい人にとっても、平日と土日で違ってくる荷物にバッチリ合わせることができるでしょう。

ビジネスシーンで助かる機能が満載

多彩なポケットでバッグ内がごちゃつかない他にも、「スマートデイパック」 には取り外し可能なバッグインバッグも装備されているので、会議など、オフィス内での移動も身軽です。

手提げバッグとしても使える2WAY仕様なので、シチュエーションに合わせた持ち方ができるのも、ビジネスシーンで助かるポイント。

「これがあればな」という細かな要望を想定しての作り込みは、実に素晴らしいと思います。

極上のスタイルで快適通勤を！スマートデイパック 2WAYリュック 19,184円 【数量限定 20％OFF】スマートデイパック 1点

肩、背中への負担が軽い

適切に荷物を収納できる薄型バッグなので、荷物がバッグの下に溜まることなく、常に最適な重心位置をキープ。体感として荷物が軽く感じられるというところも、「スマートデイパック」 の見逃せない特長。

衝撃を緩和するショルダーサスペンションの装備に加え、荷物を体に密着させることで、上下動による肩への負担を軽減してくれるマグネット式のチェストベルト（※オプション）を採用。

歩く距離が長いほど、その違いがハッキリするでしょう。

雨の日も安心、長く愛用できる品質

毎日の通勤には、雨の日もつきもの。「スマートデイパック」 は撥水等級5級という高い撥水性を実現し、急な雨でも慌てることはありません。オプションのレインカバーも用意されていますので、ノートPCなど精密機器を運ぶときでも万全です。

さらに、引き裂きに対する強さもかなりのレベル。日常的な使用で付く傷や汚れにも強いので、長期使用に耐えられるというところも嬉しいですね 。

シックで高級感のあるビジュアルで、ビジネスシーンでの使い勝手がいい「スマートデイパック」 は、プライベートで活用したい人にも問題なく対応可能な懐の深いアイテム。

現在数量限定販売を実施中となっていますので、お得に入手したい人はお早めのチェックをお忘れなく！

