「勝手に死んだことにされてて泣ける」



【写真】家族から心配するLINEが届きました

世界中を回りながら、現地の子どもたちにマジックを披露しているRyuhei Magicさん（@ryuheimagic）。



パキスタン滞在中におこった、家族とのやりとりについてX（旧Twitter）に投稿。反響を呼びました。



Ryuhei Magicさんはパキスタンのとある辺鄙な村を訪れていたといいます。その際、ネットが繋がらず、２日ほど連絡がとれない状態に。



そして、ようやくネットが繋がった時、母親からLINEが届いていたことに気がつきました。



「だいじょうぶ？」

「みんな心配してるから連絡してきて」



という文面。



Ryuhei Magicさんが事情によりしばらく連絡できなかったことを告げると、さらに母親からこんな返信が。



「ありがと、今泣いてる。父さんと昨日の晩、竜平（※Ryuhei Magicさん）の死体運んでもらえるかなーってメソメソ話ししてた」



パキスタンは世界でも特に治安が悪い国といわれています。そのような国に行ったきり、しばらく音信不通になった息子さんを、ご家族はとても心配されていたのですね。



Ryuhei MagicさんはX（旧Twitter）にそんな家族とのやりとりについて紹介。リプ欄に多くのコメントが寄せられました。



「場所が場所だけに、お母さんの気持ちもわかります」

「親御さんが心配するのは無理ないよねー」

「電波悪そうな所に行く時は、事前に知らせしてあげてください」

「かわいらしくて素敵なご家族だ…」

「お母さんってありがたい存在だよね」

「それより毎年正月に焼肉食べるという家族仲の良さ！」



◇ ◇



今回、予期せぬ心配を家族にかけてしまったRyuhei Magicさん。



ですが、普段からご家族との仲はとても良いそうで、週一くらいで連絡を取り合っているといいます。



家族という“ホーム”があたたかく見守ってくれているからこそ、Ryuhei Magicさんも思う存分、世界中を渡り歩くことができるのかもしれませんね。



世界じゅうでマジックを披露されているRyuhei Magicさん。活動については、XやInstagramで詳しく紹介されています。お好きな国について聞いてみたところ、「アフリカが好きです。皆笑ってるんで」とのことでした。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・竹中 友一（RinToris））