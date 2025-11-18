父母に「勝手に死んだことにされてて…！？」世界で活躍するマジシャンの投稿に反響「素敵なご家族」
「勝手に死んだことにされてて泣ける」
世界中を回りながら、現地の子どもたちにマジックを披露しているRyuhei Magicさん（@ryuheimagic）。
パキスタン滞在中におこった、家族とのやりとりについてX（旧Twitter）に投稿。反響を呼びました。
Ryuhei Magicさんはパキスタンのとある辺鄙な村を訪れていたといいます。その際、ネットが繋がらず、２日ほど連絡がとれない状態に。
そして、ようやくネットが繋がった時、母親からLINEが届いていたことに気がつきました。
「だいじょうぶ？」
「みんな心配してるから連絡してきて」
という文面。
Ryuhei Magicさんが事情によりしばらく連絡できなかったことを告げると、さらに母親からこんな返信が。
「ありがと、今泣いてる。父さんと昨日の晩、竜平（※Ryuhei Magicさん）の死体運んでもらえるかなーってメソメソ話ししてた」
パキスタンは世界でも特に治安が悪い国といわれています。そのような国に行ったきり、しばらく音信不通になった息子さんを、ご家族はとても心配されていたのですね。
Ryuhei MagicさんはX（旧Twitter）にそんな家族とのやりとりについて紹介。リプ欄に多くのコメントが寄せられました。
「場所が場所だけに、お母さんの気持ちもわかります」
「親御さんが心配するのは無理ないよねー」
「電波悪そうな所に行く時は、事前に知らせしてあげてください」
「かわいらしくて素敵なご家族だ…」
「お母さんってありがたい存在だよね」
「それより毎年正月に焼肉食べるという家族仲の良さ！」
◇ ◇
今回、予期せぬ心配を家族にかけてしまったRyuhei Magicさん。
ですが、普段からご家族との仲はとても良いそうで、週一くらいで連絡を取り合っているといいます。
家族という“ホーム”があたたかく見守ってくれているからこそ、Ryuhei Magicさんも思う存分、世界中を渡り歩くことができるのかもしれませんね。
世界じゅうでマジックを披露されているRyuhei Magicさん。活動については、XやInstagramで詳しく紹介されています。お好きな国について聞いてみたところ、「アフリカが好きです。皆笑ってるんで」とのことでした。
（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・竹中 友一（RinToris））