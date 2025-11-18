火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）で、竹内涼真が演じる勝男が夢中になっている元カノ・鮎美を演じている夏帆の演技が話題だ。夏帆はドラマの中で、いつもぎこちない笑みを浮かべ、目の焦点もどこか定まっていない。

TVerで『じゃあ、あんたが作ってみろよ』をみる 鮎美は、誰かに何かを尋ねるとき、目を大きく見開き、まっすぐに相手を見つめる。黒目がちな瞳は、まるでブラックホールのような闇も秘めており、じっと見つめられると吸い込まれてしまいそうだ。その瞳は、陽気でキラキラとした瞳を持つ勝男とは対照的であり、そのコントラストが、このドラマに独特の魅力を与えている。

鮎美の瞳にふと光が宿るのは、彼氏との時間や、勝男との何気ないやりとり、美容師・渚（サーヤ）との会話の中など、常に「他者」が介在する瞬間だ。つまり、彼女は自分の意志だけでは動けない。だからこそ、勝男のプロポーズを断り、髪をピンクに染めたという行動は、彼女なりの「自分の意志」の表れだったのかもしれない。けれどその後も、鮎美は彼氏のミナト（青木柚）や、渚の言葉に一喜一憂し「私の道は、一体どこにあるのだろう」と迷いを重ねていく。

それにしても夏帆は、心の迷いを瞳の「光」を通じて演じるのが上手い。基本的には虚ろな瞳が、時折ふっと光が灯る瞬間がある。その微細な瞳の変化が、鮎美という不安定な内面を抱える女性を見事に体現していた。本記事では、そんな夏帆の瞳の演技と、心理描写の巧みさに焦点を当てて紹介していく。

本作では、勝男のプロポーズを断った鮎美が「自分は何がしたいのだろう」を模索する姿と、そんな彼女を理解しようと、料理を練習したり、職場の人々と関わりながら少しずつ成長していく勝男の姿が描かれている。

鮎美はいつも、誰かの言葉に対して「そうかな……」と少し力なく笑いながらも、相手を否定せず受け止める。誰かのために尽くすことが、これまでの彼女にとっての生き甲斐だった。けれど、それが本当に自分の幸せなのかは、わからない。だからこそ鮎美は、勝男のもとを離れ、寂しさを埋めてくれるミナトに惹かれるなど、迷走を続けていく。

誰かに心を揺さぶられるとき、鮎美はそっと自分の頭を撫で、恥じらうように目を伏せる。その一連の動きがあまりにも自然で、まるで夏帆自身が、もともと繊細な性質なのではないかと錯覚してしまうほど。ところがYouTubeのTBS公式チャンネル「夏帆×竹内涼真 SPインタビュー!! 別れから始まる 二人の成長&再生ロマンスコメディ! 10月期火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』【TBS】」では、竹内涼真の自然体な言葉に小さく相槌を打ちながらも、自分の考えをしっかりと伝える「芯のある大人の女性」としての夏帆の姿が映し出されていた。

夏帆×竹内涼真 SPインタビュー!! 別れから始まる 二人の成長&再生ロマンスコメディ! 10月期火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』【TBS】 実際の彼女は自立した女性であるにもかかわらず、ドラマの中の鮎美がまるで夏帆そのものに見えてしまうほど、演技が自然で違和感がない。そのギャップに気づいた時、彼女の表現力の凄みに思わず唸った。

鮎美の瞳には、時折「力が宿る瞬間」がある。例えば第5話の中で、鮎美が勝男にとり天の作り方を教える場面のこと。戸惑う勝男に、鮎美は少し心配そうな表情で「むね肉、ひと口大にできる？」と声をかける。

やがて、勝男が天ぷらの衣をシャカシャカと高速でかき混ぜ始めると、「あー！ ちょっと待って！」と声を張り上げ、まるで母親のように親身になって卵の混ぜ方を語り始める。その声は、いつものおぼつかない調子ではなく、料理への確かな自信に満ちていた。得意な料理を教えることで、鮎美は誇らしさを感じていたのかもしれない。

けれどその直後、勝男が「こうやって料理するの、初めてだね」と優しく言葉をかけると、さっきまで得意げに語っていた鮎美は一転、照れくさそうな笑みを浮かべる。その瞬間、鮎美がまだ勝男を「異性」として意識している様子が垣間見えた。

第6話では、図書館で偶然再会した鮎美と勝男が、外で勝男の手作り小籠包を一緒に食べることになる。勝男は、椿（中条あやみ）に誘われて参加したパーティーで、自分の小籠包がぞんざいに扱われたことに、密かに憤りを感じていた。その思いが残っていたのか、鮎美に対しても小籠包の食べ方をつい執拗に語ってしまう。ところが鮎美は、嫌がるどころか「ごめん。教えて」と柔らかく笑みを浮かべる。

その後、鮎美から「出汁から作っているんだね」「味に深みがあるね」と伝えられた勝男は、嬉しさのあまり「ああ……嬉しいなぁ」と感嘆の声を漏らし、少しずつ表情がほぐれていく。

このシーンでは、鮎美がこれまで少し怪訝に感じていた勝男の「こだわり」を、ようやく理解し、受け止め始めていることが伝わってくる。

そして勝男が、「鮎美に食べてほしくて料理を始めた」と静かに打ち明けると、鮎美の瞳にふっと光が灯る。その後、小籠包を嬉しそうに頬張る彼女の姿は、まさに恋する女性そのものだった。

第6話のラストは、鮎美と勝男が偶然同じ大分行きの飛行機に乗り合わせているものの、お互いに気づかないまま終わるという、意味深なシーンで幕を閉じる。第7話予告では、ついに2人が鉢合わせし、「両家が暴走？ 禁断の顔合わせ！」という刺激的なタイトルが添えられていた。

予告の中には、「自分の手でなんとかする。そんな鮎美さんだから好きになったんです」と誰かに熱弁している勝男の姿があった。そんな彼を見る鮎美の瞳は、無垢で乙女のようにピュアな眼差しだった。他人の顔色を伺いながら、自分を押し殺してきた鮎美に、本当の幸せは訪れるのか。

谷口菜津子による同名漫画を原作としたロマンスコメディ。「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直していく男女を描く。

