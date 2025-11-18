Î¥º§È¯É½¤Î¿Íµ¤½÷ÀYouTuber¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡È°ì¿ÍÊë¤é¤·Æ°²è¡É¤ËÈ¿¶Á¡¡³Ú¤·¤¯¼«¿æ¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡ÖÎÉ¤µ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡ÀèÆüÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¿Íµ¤YouTuber¤Î¤¨¤ß»Ð¤¬11·î11Æü¡¢¿·µï¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÆ°²è¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÈÆÈ¿È°ì¿ÍÊë¤é¤·¡É¤òëð²Î¤¹¤ë¤¨¤ß»Ð
¡¡¤¨¤ß»Ð¤Ï¡¢ÈþÍÆ¤ä¥á¥¤¥¯´ØÏ¢¤ÎÆ°²è¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô61.3Ëü¿Í¤Î½÷ÀYouTuber¡¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡£2022Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯11·î8Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤ÏÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤·¤¿¡Ö¡ÚÂèÆó¾Ï ÅìµþÆÈ¿ÈÊÔ¡Û¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Î»£±ÆÆü¤Ï¡¢Î¥º§È¯É½Á°¤È¤Î¤³¤È¡£¤¨¤ß»Ð¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤ò»£¤Ã¤Æ¤ëº£Æü¤Ï¡ÊÎ¥º§¤Î»ö¼Â¤¬¡ËÁ´Á³¤Þ¤ÀÀ¤¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤«¤é¡¢ÀµÄ¾¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤¬¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÈ¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¨¤ß»Ð¤Ï¡¢¼«¿È¤Î·ò¹¯¤Ë°ìÁØµ¤¤òÇÛ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö°ì¿Í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¼«¿æ¤ò´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Î¤´ÈÓ¤òºî¤ë¡×¤È´ë²è¤Î¼ñ»Ý¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤Þ¤À¤³¤Î²È¤Ç¤¹¤Í¡¢Æé¤â¤Þ¤ÊÈÄ¤âÊñÃú¤â²¿¤Ë¤â¤Í¤§¡ª¡×¤È¡¢¿¿¿·¤·¤¤¿·µï¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç°ì¿Í¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼Â²È¤ò½Ð¤Æ¤«¤é10Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¨¤ß»Ð¤À¤¬¡¢ÆÈÎ©¸å¤Ë¼«Ê¬¤ÇÊÆ¤ò¿æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Ë¿æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÄ´Íý»Õ³Ø¹»»þÂå¤ÎÄ´Íý¼Â½¬¤Þ¤ÇÁÌ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¸òÎ®¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤«¤é¿·µï½Ë¤¤¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¿æÈÓ´ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊÆ¤ò¿æ¤¯¤È¤·¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÎ¥º§¸å¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢µÞî±Çã¤¤Â·¤¨¤¿¥¥Ã¥Á¥óÍÑÉÊ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤òºî¤ê»Ï¤á¤¿¤¨¤ß»Ð¡£10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊÆ¤ò¸¦¤®¤Ê¤¬¤é¡Ö°ì¿ÍÊë¤é¤·¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¿§¤ó¤Ê¿Í¤«¤é·Ã¤Þ¤ì²á¤®¤Æ¡£¡Ø¤É¤¦¤»¤¨¤ß¤³¤ÏÈ¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¥¹¥×ー¥ó¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤È¤«¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿æ¤¯¤³¤È¤ò´÷Èò¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ö²È¤¬¥ªー¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤«¤é¤´ÈÓ½¤¯¤Ê¤ë¤ä¤ó¡£¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¡£À¸³è½¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÎÁÍý¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢°ì¿ÍÊ¬¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤È¤´ÈÓ¤ò¥Æー¥Ö¥ë¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¼Â¿©¡£¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡£²È¤Ç¿æ¤¯¤ªÊÆ¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¡£¤¤¤Ä¤âÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Î¥Á¥ó¤Î¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢²È¤Ç¿æ¤¯¤ªÊÆÁ´Á³°ã¤¦¤Í¡ª¡×¤È´î¤Ó¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Õ¥ï¥Ã¥Õ¥ï¡ª¡×¤È¼«²è¼«»¿¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿©Âî¤Ëº¹¤·¹þ¤à¸á¸å¤ÎÆüº¹¤·¤òâÁ¤·¤½¤¦¤Ë¼ê¤Ç¼×¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÀ¾Æü¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¤µ¡¢¿·µï½é¤ÎÆÈ¿È½é¤Î¼«¿æ¤´ÈÓ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤Î¥¨¥â¡£¤Ê¤ó¤«¿À¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¤ë¡©»ä¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«Uber¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤´ÈÓ¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜÆ°²è¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¤ß»Ð¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¤ª¾îÍÍ¤Î½é¤á¤Æ¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¹¥¤¡×¡Ö10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊÆ¤ò¿æ¤¯¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¤³¤¸¤Ø¤¤¡Ë