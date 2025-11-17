

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した芦川玲一





テレビリポーターやモデルなど幅広く活動する新潟のマルチタレント、通称"れいちゃん"こと芦川玲一（あしかわ・れいいち）が、11月17日（月）発売『週刊プレイボーイ48・49合併号』のグラビアに初登場！ 食べることが大好きで、親しみやすい性格と愛されスマイルが印象的な彼女はまるで"新潟の水卜ちゃん"!? 一度見たら忘れない名前と共に、ぜひ覚えてください！

【写真】芦川玲一の初登場グラビア

＊ ＊ ＊

【あふれるグラビア愛と新潟グルメ愛】

――お名前が特徴的ですよね。

芦川 はい（笑）。本名がよくある名前なので、この活動を始めるときに、どこか印象に残る名前にしてみたかったんです。女性の小説家さんでも男性風のお名前の方がいますよね。自分のキャラ的にもかわいい系というよりは明るい系ですし、小さい頃から男の子に交じって遊ぶタイプだったので、いいかもと（笑）。

――新潟では主にどんなご活動を？

芦川 テレビリポーターや広告モデル、あとは司会業や最近では声のお仕事など、いろいろマルチにやらせていただいています。

――新潟での活動期間は？

芦川 今年で4年目になります。 テレビのお仕事が多いので、最近では見てくださってる方から街で声をかけられることも多くなってきました。あとは投稿写真を増やしたからなのか、個人のSNSフォロワー数が今年に入ってから特に増えているなと感じています。

――最初にSNSで芦川さんを拝見したとき、ズバリ「日テレの水卜（麻美）アナウンサーに似てる！」と思いました。

芦川 恐れ多いですが、確かによく言われます（汗）。

――愛嬌ある笑顔とか、雰囲気が。

芦川 あとは、食べっぷりが見ていて気持ちいいところが似てるとか言われます（笑）。

――とにかく食べることがお好きなんですよね。

芦川 はい！ 新潟はグルメ天国なんですよ。お米やお魚はもちろん、Ｂ級グルメのカレーやラーメンも豊富ですし、中でも長岡市栃尾地域のご当地グルメの「あぶらげ」は、通常の油揚げの3倍の大きさで、とにかくジューシーで食べ応えが......。

――あ、ありがとうございます（笑）。グラビアのお話に移りますが、最初にオファーが来たときのお気持ちは？

芦川 ひと言で言うなら、「マジですか!?」です。グラビアを見るのはもともと好きだったんですよ。週プレさんもずっと見ていて。女のコが写真を通してさらに美しく、作品として仕上がっていくさまが本当に好きで。ただ、まさか自分がやることになるとは、夢にも思いませんでした。

――撮影はいかがでしたか？

芦川 当日の気持ちを振り返ると、地面から3cmくらいずっと宙に浮いている気分でした（笑）。まさに夢の中にいるかのような。撮影が続くにつれてもっとこう撮られたいとか、こう表現したいとか、わくわくする気持ちがあふれ出てきて。これまでいろいろなお仕事をさせていただきましたが、初めての感覚でした。

――撮影当日は、やはり笑顔が印象的でした。

芦川 あとで写真を見て思いました。私ずっと笑ってますよね。本当に撮影が楽しすぎたんだと思います。ただ翌日、普段しないポーズをたくさんしたせいか、全身筋肉痛からのなぜか高熱が出てしまって（笑）。

――えぇ！

芦川 緊張の糸が一気に切れたんだと思います（笑）。

――笑顔が多めの写真の中でも、ランジェリー衣装は雰囲気が変わりましたよね。

芦川 私、人前で下着になるのが初めてだぞ、と（笑）。恥ずかしくはあったのですが、見返すと自分でも見たことのない表情をしていて、新しい自分に出会えた気がします。私のことをすでに知ってくださっている方は、びっくりする写真がいっぱいあるんじゃないかと思います（笑）。

――改めて読者の方へメッセージをお願いします！

芦川 おそらく私のことを知らない方がほとんどかと思います。今回のグラビアで私を知っていただいたことをきっかけに、新潟の魅力をもっと伝えられたらうれしいです！ デジタル写真集は大増量版ということで100ページ以上あります。こちらもぜひ見てください。よろしくお願いします！

スタイリング／富田育子 ヘア＆メイク／市嶋あかね

●芦川玲一（あしかわ・れいいち）

10月13日生まれ 福島県出身

身長155cm 血液型＝A型

趣味・特技＝食べること、アニメ・漫画鑑賞、コスプレ、サウナ、キャンプ

○テレビリポーター、モデル、ナレーションなど新潟を中心に幅広く活動中のマルチタレント。YouTube『れいちゃんねる』出演中。

公式X【@ashikawa001】

公式YouTube【@ashikawa001】

公式Instagram【@ashikawa__01】



芦川玲一デジタル写真集『越後のれいちゃん、全国デビュー！』 撮影／栗山秀作 価格／1650円（税込）





撮影／栗山秀作