11月16日、福岡県の最低賃金が熊本よりも早く引き上げられました。65円の引き上げで「1057円」です。

【表を見る】熊本・荒尾市と福岡・大牟田市 最低賃金を比較

熊本の現在の最低賃金は「952円」。1034円への引き上げが決まっていますが、発効は来年1月1日なので、今の時点で、福岡との差は「105円」に広がりました。

人手不足が深刻化する中、熊本への影響はあるのでしょうか。

県境で取材してきました。

荒尾か、大牟田か

熊本県荒尾市から県境を越えて福岡県大牟田市に入ると、最低賃金は100円以上あがります。

県境近くに住む熊本県民は、どちらで働いているのでしょうか。

荒尾市役所で聞きました。

――働いている場所は？

荒尾市民 50代「大牟田市です。時給で働いているので荒尾よりも高いと思います。すぐ隣の県なのに、なぜなのかと思います。不公平と思います」

荒尾市民 50代「私はすぐそこ（荒尾市内）で働いている。うちの子どもは大牟田までアルバイトに行っていました。わざわざ。給料は向こうが高いから」

では、荒尾市の現状は？

「時給は大牟田と合わせる」

荒尾市内のガソリンスタンドでは、6人のアルバイトが「時給1050円～1100円」で働いています。

それでも人手が足りず、現在は「時給1100円～1300円」でアルバイトを募集しています。

高木石油 髙木優也専務「大牟田の方が人が集まりやすい。そういったところはあるかもしれない。最低賃金に限らず、少し高い時給を提示するように考えています」

髙木専務「荒尾にも来てほしいという気持ちはあるので、募集する時には、提示する金額を大牟田と合わせている」

時給を決める時には、求人サイトで大牟田市を含めた周辺の店の時給をチェックしているということです。

後生川凜アナウンサー「1350円！」

髙木専務「高いですね」

後生川アナ「ここは近い？」

髙木専務「近いです。ライバル店です」

後生川「200円ぐらい違うと…」

髙木専務「厳しいかもしれないですね」

1月1日には熊本の最低賃金も上がるため、さらなる時給アップを検討していますが、懐事情は厳しいといいます。

髙木専務「働く方にとっては良いことだと理解しているが、やはり会社側の負担も考えて、国にというか、助けてくれるような何かがあれば良いと思います」

髙木専務は「時給では大牟田市に追いつかない分、積極的にアルバイトの人を社員に採用したり、職場の雰囲気を良くしたりして対応したい」と話しました。