「東京ばな奈」とのコラボ「ショコラサンド」とオリジナルグッズを販売　映画『ズートピア2』公開記念！

「東京ばな奈」とディズニーがコラボレートしたスイーツショップ『Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈』が、「ズートピア/ショコラサンド『見ぃつけたっ』」と新作オリジナルグッズを販売する。JR東京駅店では2025年11月14日から先行販売、公式通販では11月17日から、東京駅一番街内の『東京ばな奈s』や羽田空港などでは11月19日から販売をスタートする。

※すべて価格は税込み

アカデミー賞も受賞したディズニー映画の続編に期待大！

今回は映画『ズートピア2』が2025年12月5日に公開されることを記念し、「ズートピア/ショコラサンド『見ぃつけたっ』」と新作オリジナルグッズを発売する。

『ズートピア』は2016年に公開されたディズニー映画で、第89回アカデミー賞「長編アニメーション映画賞」など多数の賞を受賞している作品。あらゆる種類の動物が垣根を越えて暮らすハイテクな文明社会・ズートピアを舞台に、ウサギ初の新米警官ジュディ・ホップスと詐欺師のキツネ、ニック・ワイルドがコンビを組んで事件を捜査する。ジュディとニックは、ぶつかり合いながらも絆を深め、ズートピアの平和を取り戻すために奮闘する物語だが、子供向けの作品ながら、差別や偏見といった人間社会が抱える問題を描いている。

『ズートピア2』では、晴れて警官となったニックとジュディが再びタッグを組み、指名手配犯のヘビ、ゲイリーを捜索するため潜入捜査を行うことになり、やがてゲイリーと爬虫類たちが隠すズートピアの暗い過去にまつわる巨大な謎に迫っていくというあらすじ。前作で登場しなかった爬虫類は果たしてどんな視点を観る者にもたらすのか。今作も楽しみだ。

ニックの優しさみたいに、はみ出てる!? ミルキーなショコラサンド

「ズートピア/ショコラサンド『見ぃつけたっ』」

「ズートピア/ショコラサンド『見ぃつけたっ』」は、ニックの隠しきれない優しさのように、バナナミルクシェイク味のショコラがはみ出したサンド。シャリシャリッと軽やかに焼きあげたラングドシャクッキーに、最高のミルキー感を目指した“おいしいバナナミルクシェイク味のショコラ”をサンドしている。一口かじると、口いっぱいに優しいミルキー感が広がる。10枚入りのステッカー付きボックスと、4枚入りのスペシャル缶2種がある。

ズートピア/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 1398円

ズートピア/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 1398円

数々の困難を乗り越え“最高のバディ”になったニックとジュディをデザイン。側面にも劇中で印象的なシーンが描かれ、隅々までこだわりたっぷりに仕上がっている。個包装にも、ニックとジュディがデザインされ、食べるたびにワクワクした気分に。さらに、フィルムカメラで自撮りしたようなニックとジュディのオリジナルステッカーが全3種のうちランダムで1枚ついてくる。

ズートピア/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入 パッケージA、パッケージB 各1050円

ズートピア/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入 パッケージA 1050円

ズートピア/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入 パッケージB 1050円

映画の中で印象的な「ニック」フェイスを描いたスペシャル缶。コンパクトなスマートフォンサイズで、食べ終わった後も飾ったり小物入れにしたり、いつでもそばに置いておきたい可愛さ。缶サイズ：12cm×9.5cm×3.5cm

あなたもニックを相棒に！ 日常で使えるグッズが盛りだくさん

オリジナルグッズ

グッズにはニックを主役にした、等身大ブランケットやフェイスショルダーバッグなどが揃う。「ズートピア/ショコラサンド『見ぃつけたっ』」とのスペシャルセットも登場する。

ズートピア/等身大ブランケット 2300円

ズートピア/等身大ブランケット 2300円

ズートピア/等身大ブランケット

ニックの等身大サイズで作られた、迫力満点のブランケット。大判サイズなので使い勝手が抜群！ オフィスでも家でも、寒い季節に大活躍すること間違いなし。サイズ：約143cm×80cm

ズートピア/フェイスショルダーバッグ 2600円

ズートピア/フェイスショルダーバッグ 2600円

ズートピア/フェイスショルダーバッグ

ズートピア/フェイスショルダーバッグ

ニックのフェイス型がインパクト抜群のショルダーバッグ。肉球チャームが、思わずきゅんとしてしまう可愛さ。内ポケット付きで荷物がたっぷり入るので、推し活バッグとしてもおすすめ。

ズートピア/アクリルキーホルダー 860円

ズートピア/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 10枚入 アクリルキーホルダーセット 2090円

ズートピア/アクリルキーホルダー 860円

3種のアクリルチャームが付いたキーホルダー。ニック、ジュディ、お菓子のチャームが付いたここだけのオリジナル。ひとつずつ分けて使えるので友達とシェアしても◎。「ズートピア/ショコラサンド『見ぃつけたっ』」10枚入ボックスとのスペシャルセットも登場。

ズートピア/ピンバッジ 1200円

ズートピア/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 4枚入 パッケージA、パッケージB ピンバッジセット 各2090円

ズートピア/ピンバッジ 1200円

「4枚入 パッケージB」とお菓子をそのままピンバッジにしたようなオリジナルデザイン。「ズートピア/ショコラサンド『見ぃつけたっ』」4枚入缶とのスペシャルセットはプレゼントにもおすすめ！

ズートピア/エコバッグ 1600円

ズートピア/エコバッグ 1600円

ズートピア/エコバッグ（裏）

表裏で違うデザインが楽しめるエコバッグ。裏面には、『ズートピア』の市街地に並ぶ店の看板をずらっと配置し賑やかに仕上げた。カラビナポーチ付きで、手軽に持ち歩きが可能。

ズートピア/ミニタオル ミニタオルA、ミニタオルB 各650円

ズートピア/ミニタオル ミニタオルA 650円

ズートピア/ミニタオル ミニタオルB 650円

ニックの表情に元気をもらえそうなミニタオル。カバンやポケットに忍ばせて、お出かけの相棒に持ち歩こう。

公式通販限定で、オリジナルグッズが全てセットになった「グッズコンプリートセット」も税込み9300円で登場する。2025年11月17日10時から受注開始なので、お見逃しなく。

