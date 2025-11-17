【非常識？】道路を“洗車場代わり”にする隣人…注意したいけど言えないワケ【ママリ】

道路で洗車をする隣人にイライラ…

日々の生活の中で、思わぬトラブルに遭遇することもありますよね。アプリ「ママリ」でも「こんなショックなことがあって…」というトラブルエピソードがたくさん寄せられています。この記事では、ママたちが投稿したトラブルに関するエピソードを3選でご紹介します。

斜め前の家の人が、毎週末、家の前の道路で洗車していていつも邪魔です。

玄関を出た瞬間、洗車してる車がある状態で、ハシゴやバケツなども置いていて邪魔です。高圧洗浄機でブシャーーとしています。邪魔とはいえ、普通に通れるので何も言えず😢😢車で出かける際、車出る時は大丈夫なんですが、駐車する時、洗車の車が邪魔で駐車しにくいです。大回りして何度も切り返して駐車しています。

なので、斜め前の人が洗車している時間帯は外出を控えるようになりました。

夫に相談しても、駐車できないくらい邪魔な場所ではないし、共有の道路だし、うちの敷地でもないし、何も言えないよと言われました。

仕方ないのですが、いつも我慢しているので段々斜め前の人のことが嫌いになってしまい、ますますイライラしてしまってます。こんな自分が嫌です。 出典：

皆さんならどうされますか？💦💦どうしようもないですよね。。

敷地内ではなく、道路上で洗車をしているという隣人。車は通れるものの駐車が大変なこともあり、投稿者さんは外出を控えるほどだそう。隣人は車が通れるように配慮をしているはずですが、投稿者さんが困っているのは事実です。



事を荒立てたくない気持ちは理解できますが、もし駐車をする際に車をぶつけてしまったら、それこそご近所トラブルに発展する可能性があるでしょう。

迷惑な隣人にささまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。その中に「非常識だ」という意見がありました。

言えないけど道路で洗車は非常識ですね…

自宅の敷地内で洗車できないなら洗車場行かないとダメだと思います。 出典：

非常識だと思いつつも、毎日顔を合わせるお向かいさんにそれを伝えるのはなかなかできないですよね。毎週末洗車をするぐらいですからきっと車好きな方なのかなと思うのですが、だからこそルールを守ってほしいというのが本音ですね。



他には「そういう人と仲良くなってズバズバ言っちゃう」という意見がありました。

本来なら洗車しては駄目なんでしょうけど、わたしも旦那さんと同じ考えですね。通れないわけじゃないし、外出控えられるなら控えて、終わったら行けば良いだけかな。今それで成り立ってるなら、別に洗車中に行く必要ないし。

言ったら関係悪くなって、もっとイライラするだけだと思いますよ。最悪、もっと邪魔になるように駐車されたり、邪魔されたりするかも。

私なら、むしろそういう人とは仲良くなって、邪魔でーす！笑 って文句言える関係まで持って行きますね！笑 出典：

相手がどんな人かわかりませんし、まずは関係地を築くところから始めるのは賢い戦法かも。投稿者さんとしてはイライラするでしょうが、世間話から始めて、困っていることは言えるくらいの仲になれたら言いやすいですよね。



ご近所ゆえにトラブルを避けたい気持ちばかり先行してしまいますが、道路はみんなのもの。困っている事実は何らかの形で伝えられるといいですよね。

足音がうるさいとメモが入っていた！どんな対応をすればいい？

初めて足音がうるさいと

メモが入ってました😭



どこの方かは書いてません。

何してるんですか？と書いてました。



いざもらうと、ショックです。





皆さんはこういう時、どう対応されましたか？

引越しは6末にはしますが私も苦痛です。 出典：

1歳の子を育てているというMさん。現在は集合住宅に暮らしているようです。



ある日、Mさんの家に「足音がうるさい」というメモが入っていたということですが…。相手も分からないため、対応の仕方に困っています。



Mさんの階下に部屋がある場合、足音については階下の住人かな？とも思えますが、そうした情報が書いてなければ対応の仕方に迷いますよね。Mさんの悩みに、ママリユーザーからはどんな声が集まったのでしょうか。

何とか対応をしつつ、引越しまで我慢！などさまざまな声

近隣の住民から「足音がうるさい」とメモによる注意を受けたMさん。ただ、どこの住民から言われたのか分からないため、対応に困っています。そんなMさんに、ママリユーザーからは具体的なアドバイスを含むさまざまな声が寄せられました。

私も数年前に管理会社から注意を受け、

防音カーペットを設置しました🥲



あとは絶対走らない、ジャンプしないを

徹底しました💦💦 出典：

子どもがいるとどうしてもパタパタと走りがちになってしまいますが、こちらの方は「防音カーペット」を設置し、対策をしたとのことです。



そして、走らない・ジャンプをしない、など子どもにも室内での活動に気を付けるよう伝えたとのこと。普段の生活から少しでも気を遣って過ごしていると、相手にも努力が伝わるのではないでしょうか。

何してるって、、、

子供いたら仕方ないですよね、、、



6月ならもう我慢して

防音のを買うとかで

しのぐしかないですかね



どこの人か書いてない限り

分からないですし

とりあえず夜は早く寝かせるとかしましょう！ 出典：

Mさんがこの投稿をした時点で、次の引越しまで残り3か月ほどでした。とはいえ、小さい子どもがいると物音を立てずに生活するのは難しいもの。



とにかく残りの日々を防音マットなどを敷くことで少しでも静かに過ごせるといいですよね。



集合住宅での生活音については、どんなに気を付けていても相手に聞こえたり、逆に聞こえてきたりするのはある程度仕方がない気がします。ただ、限度を越さないよう、配慮をする姿勢は大切ですよね。



集合住宅は複数の人が暮らしている建物であるので、お互いに少しずつ思いやり合って、少しでも快適に過ごせるよう工夫できるといいですね。

住み始めて半年のマイホームがつらい

住み始めて半年経つのですが鬱になりそうなくらい落ち込んでいます。

原因は間取りの失敗、敷地内同居、住み慣れない環境の変化です。

敷地内同居は干渉しない義両親で関係は良好なのですが義祖母がいつも目の前の畑で畑仕事してるので外出れば話し掛けられる毎日にストレスで…。住む前はこんな義祖母と思わなかったので本当に敷地内決めた事悔やんでます。



マイホームもいざ住んだら不満だらけで打ち合わせに戻りたい…もうこの家売りたいと思うくらい病んでしまってます💧



旦那の地元なので友達もいない、実家も遠い、知らない環境でいつも子供と一緒にいるだけで産後鬱みたくなってるのもあります😢



マイホームブルー脱出できる方法教えて下さい。 出典：

投稿者さんは、住み慣れない土地での義家族との敷地内同居でかなりのストレスを感じている様子。住む前はいいと思った家も、実際に住んでみてはじめて分かる不便さがあるようです。



簡単に住み替え等ができないマイホームにまつわる問題、どのような対応ができるのでしょうか。

「私も後悔ポイント盛りだくさん」共感の声

この投稿に対し、ママリユーザーからさまざまな声が届きました。

私もです！！

敷地内同居してしまったこと、土地、間取りなど全て後悔です。

家は3度建てないと…というので仕方ないのかもしれませんが、

敷地内同居してしまった浅はかな自分を責めてます。 出典：

私もかなり慎重に悩んで考えて(おそらく人一倍)家建てましたが、後悔ポイント盛り沢山です！😭

色や外観、間取り、立地も色々です🙌💦

まあでもこれは仕方ない事ですし、それも思い出かな～と🙏

少しでも将来手直したり、代わりに出来ることを妄想してテンション上げてます😅



義親族とのストレスは自分の気持ちをコントロールするしかないと思いますが、慣れたり環境が変わるとまた違うかなと🤔

お子さんが幼稚園に行ったり、パートに出たり、とりあえず今は支援センターなど出掛けるとか🙌

まだ義両親とは良好というのは良いポイントだと思いますよ！

義祖母には最低限挨拶だけしておけばいいですよ🙂 出典：

私も住んでみて、ここがこうだったら…とか色々気になる事が出てきて好きになれませんでした。

インテリアとか自分の好きな飾りをつけたりしていく事で、少しずつ愛着も湧いてきましたが。



（中略）



なんだかんだ慣れですよね。 出典：

投稿者さんと同じように後悔しているという声がある一方、インテリアなど自分の好きな部分を取り入れることで少しずつ愛着がわいてきたという声も。



その土地に慣れてくることで自分のお気に入りの場所ができたり、子どもが大きくなることで行動パターンが変わったり、投稿者さんにとって良い変化が起こることを願ってやみません。

