¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î¡Ö¼éÈ÷¥»¥ó¥¹¡×¤òËá¤¯¤Ë¤Ï¡©¡¡Êáµå¢ªÁ÷µå¤â¼«ºß¤Ë¡Ä¸µ¥×¥í¿ä¾©¤Î¡ÈÇ½ÎÏÍÜÀ®½Ñ¡É
¾Íè¤Î¼éÈ÷ÎÏ¸þ¾å¤ÎÅÚÂæ¤òºî¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¾Ò²ð
¡È¼éÈ÷ÎÏ¸þ¾å¡É¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤¬½Å»ë¤¹¤ë²ÝÂê¤À¡£Êáµåµ»½Ñ°ÊÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÂÎ¤ò»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÆ°¤«¤¹´¶³Ð¤ä¡¢¾õ¶·È½ÃÇÎÏ¤âÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢Îý½¬¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬Ìîµå¤ËÉ¬Í×¤Ê¡È7¤Ä¤ÎÇ½ÎÏ¡É¤òËá¤¯¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡£¸µ¥×¥íÁª¼ê¤ä¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ê»ØÆ³¤ä¡È¼þÊÕ»ëÌî¡É¤òÃÃ¤¨¤ëÎý½¬¤ÎÉ¬Í×À¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¿ä¾©¤¹¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥È¥ì¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡¢Full-Count¤ÎÌîµå°éÀ®¥µ¥¤¥ÈFirst-Pitch¤Î¼èºà¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¥Ü¡¼¥ë¤òÉÝ¤¬¤ë½é¿´¼Ô¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊáµå¤ò¶µ¤¨¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡£
¡¦¼éÈ÷¤Î½ÓÉÒÀ¤äÊáµå¤«¤éÁ÷µå¤Ø¤ÎÏ¢Æ°À¤ò¹â¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÎý½¬¤¬¤¢¤ë¤«¡£
¡¦¼éÈ÷Ãæ¤Î¾õ¶·È½ÃÇÎÏ¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡µð¿Í¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ëÆÉÇäµð¿Í·³Ìîµå¿¶¶½ÉôÄ¹¤ÎÁÒËóÅ°¤µ¤ó¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤ÎÊáµå»ØÆ³¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÊ¬½¬Ë¡¡×¤Î½ÅÍ×À¤ò¸ì¤ë¡£¤¤¤¤Ê¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤µ¤»¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤ä¡Öµå½¦¤¤¡×¤ÎÂà¶þ¤µ¤ÇÌîµå¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¡Ê¤ª¼ê¶Ì¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥È¥ì¤«¤é»Ï¤á¡¢¡Ö¥´¥í¥¥ã¥Ã¥Á¡×¡Ö¥È¥¹¥¥ã¥Ã¥Á¡×¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥É¥¥ã¥Ã¥Á¡×¤ÈÃÊ³¬Åª¤ËÆñ°×ÅÙ¤ò¾å¤²¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡£10²ó¤ä20ÉÃ¤È¤¤¤Ã¤¿Ã»¤¤ÌÜÉ¸ÀßÄê¤Ç½¸ÃæÎÏ¤òÊÝ¤¿¤»¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥É¥ê¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼ÂÁ©¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸µ³ÚÅ·Åê¼ê¤Ç¥¥Ã¥º¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÅÚ²°Êþ¹°¤µ¤ó¤Ï¡¢Êáµå¤«¤éÁ÷µå¤Ø¤ÎÏ¢Æ°À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Âð¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥È¥ì¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¡¼¥ëÂå¤ï¤ê¤Ë´Ý¤á¤¿¿·Ê¹»æ¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ê¤ÉÌÜ°õ¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò»Í¶ù¤ËÃÖ¤¡¢¤½¤Î¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¡¢Åê¤²¤é¤ì¤¿¿·Ê¹»æ¤òÊÒ¼ê¤ÇÊáµå¤¹¤ë¡£Îý½¬¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¤¬¡¢½ÓÉÒÀ¤äÂÎ¤ÎÁÇÁá¤¤ÀÚ¤êÊÖ¤·¤òÍÜ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÂÎ¤òÆ°¤«¤·Æ»¶ñ¤òÁà¤ë¡Ö¼±ÊÌ¡×¡¢¾õ¶·¤äÁê¼ê¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡ÖÊÑ´¹¡×¡¢Áê¼ê¤äÊª¤È¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¡¦µ÷Î¥´¶¤òÇÄ°®¤¹¤ë¡ÖÄê°Ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç½ÎÏ¤¬¹â¤á¤é¤ì¡¢¾Íè¤Î¼éÈ÷ÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂç°ú·¼¼¡¤µ¤ó¤Ï¡¢¼éÈ÷¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÀÚ¤Ê¡Ö¼þÊÕ»ëÌî¡×¤òËá¤¯¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥È¥ì¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆâÌî¼ê¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥«¥¦¥ó¥È¤äÁö¼Ô¤Î°ÌÃÖ¤ò¾ï¤ËÇÄ°®¤·¡¢Éý¹¤¤»ëÌî¤Ç¼¡¤Î¥×¥ì¡¼¤òÍ½Â¬¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Âç°ú¤µ¤ó¤¬¤ª´«¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢2¸Ä¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÆ±»þ¤ËÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¤º¸±¦¤Î¼ê¤ÇÄÏ¤àÎý½¬¤ä¡¢º¸±¦¤É¤Á¤é¤«¤éÅê¤²¤é¤ì¤ë¤«¤ò½Ö»þ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤ÆÊáµå¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¡£Á°¼Ô¤ÏÊÒÂ¤Ç¹Ô¤¦¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤Ç¤¡¢¸å¼Ô¤ÏÂ±¿¤Ó¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÊáµå¤Ë¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¼éÈ÷¤Ç¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥É¥ê¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼éÈ÷ÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ï¡¢µ»½Ñ¤Î½¬ÆÀ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢ÂÎ¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë´¶³Ð¤ä¾õ¶·È½ÃÇÎÏ¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÎý½¬¤Çµ»½Ñ¤òºÙÊ¬²½¤·¤¿¤ê¡¢Í·¤Ó¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼éÈ÷¤Î¥»¥ó¥¹¤ÏËá¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¥×¥í¤ÎÃÎ¸«¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤Æ¹©É×¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¦¥Ü¡¼¥ë¤òÉÝ¤¬¤ë½é¿´¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ä´ÊÃ±¤Ê¥´¥í¥¥ã¥Ã¥Á¤«¤é»Ï¤á¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¡×ÂÎ¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤ëÊ¬½¬Ë¡¤¬Í¸ú¤À¡£
¡¦¶¹¤¤¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¿·Ê¹»æ¤òÊáµå¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·¤ä¾õ¶·È½ÃÇ¤òÈ¼¤¦¥É¥ê¥ë¤Ï¡¢½ÓÉÒÀ¤äÏ¢Æ°À¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¡£
¡¦2¸Ä¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÆ±»þ¤ËÊáµå¤¹¤ëÎý½¬¡¢º¸±¦¤¤¤º¤ì¤«¤òÂ¨»þÈ½ÃÇ¤·¤ÆÊáµå¤¹¤ëÎý½¬¤Ï¡¢¼þÊÕ»ë¤òÃÃ¤¨¡¢È½ÃÇÎÏ¤òËá¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë