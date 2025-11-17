大型補強を期待するファンに肩透かし？　ドジャースの“戦略変化”を米専門メディアが指摘「大規模支出を予告するものではなかった」

スター揃いのドジャースでも、リリーフ陣の補強は必須なはずだが…(C)Getty Images

毎年、オフシーズンでのドジャースは大物プレーヤーを獲得し、補強に要する巨額な費用なども話題となってきた。だが3連覇へのチーム作りを行うこの冬は、これまでとは異なる動きを見せるかもしれない。先日まで開催されていたGM会議における、ドジャースのブランドン・ゴームスGMの発言から、球団専門サイト『FANSIDED Dodgers’ Way』が補強の方向性を読み解いている。

【写真】球団カメラマンが投稿した笑顔の大谷夫妻との3ショットを見る

現地時間11月15日配信の特集記事で、同メディアは、「ドジャースのファンで、派手な補強や大物選手獲得を期待している人は、少し肩透かしを食らうかもしれない」と切り出しており、続けて、「ゼネラルマネージャーのブランドン・ゴームスが最近、ラスベガスで語ったオフシーズンの展望は、ドジャースが冬の間に大規模な支出をすることを予告するものではなかった」などと振り返っている。

会議の場でゴームスGMが、「オフシーズンは、大きな派手なトレードを無理にする必要はないという考え方を持っている」と述べたとしており、「それが具体的にどういう形になるかは、まだ十分に時間をかけて検討していない。これから1週間、そして数週間でじっくり見ていくつもりだ」などの意向も示したという。

これらの言葉を紹介した上で同メディアは、補強ポイントにも挙げられる救援陣強化も含め、既存選手での底上げを図るものと予想。「ゴームスは細かな部分でチームを改善することに注力しているのかもしれない。実際、これほどスター選手が揃い層も厚いロースターにとっては悪くない戦略だ」などと見込んでいる。