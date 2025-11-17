女優の今田美桜（28歳）が、11月15日に公開されたNHK公式YouTubeチャンネルの動画で、「第76回NHK紅白歌合戦」の司会を今田と共に務める綾瀬はるかについて「チャーミングな印象がありますし、楽しいだろうなと思いながらワクワクはしてます」と語った。



「第76回NHK紅白歌合戦」の司会に決まった今田美桜がインタビューに答え、「世界陸上」に出演していた時に聞いたので「バクバクが止まらなかった」「はあ……って思いました。できるかなっていうのが本当にあったんですけど、でも、あのこんなご縁もなかなかないので、よし頑張るぞって気持ち」と話す。



今田と共に司会を務める有吉弘行について、今田は「番組で何度かお会いしたことあるんですけど面白くしてくださったりとか、そういう印象がある」と話し、同じく司会の綾瀬はるかについて「綾瀬さんは本当に初めましてなので。チャーミングな印象がありますし、楽しいだろうなと思いながらワクワクはしてます」と語った。