「#友達はデコピン」山本由伸が愛犬の名前を初披露 「散歩、昼寝、ご飯が大好き」 210万人超フォロワー大興奮「陰のMVP」
山本の愛犬は大谷にもなついているようだ。手前はデコピン(C)産経新聞社
日本人投手では初めてワールドシリーズMVPを獲得したドジャースの山本由伸が、11月16日に自身のインスタグラムを更新。昨夏から飼い始めたという愛犬の名前を初披露し、7枚の写真と1本の動画を投稿した。
山本は文面で「僕の愛犬のカルロスです！」と切り出し、「8月で我が家に来て1年が経ちました 散歩、昼寝、ご飯が大好きです」と明かした。
写真では、飛行機の近くでカルロスを抱きかかえたり、サングラスをかけている姿、ソファーの上で豪快に寝ている様子などを公開。さらに、ストーリーズ機能では「カルロス・ヤマモト!!」と紹介した上で、「#友達はデコピン」とハッシュタグを添えた。
日本ではトイプードル「みかん」を飼っていたことで知られる右腕。米国では新たな愛犬が癒しの存在となっていたようだ。ワールドシリーズをきっかけに急増し、今では210万人を超えるフォロワーからの反響も大きく「可愛い」「癒されますね」「カルロスは陰のMVP」「これからも由伸くんの相棒でいてね」といったコメントが寄せられた。
また、今オフにドジャースからFAとなっているミゲル・ロハスは「カルロス！会いたいよ、ヨシ！」と呼びかけた。女優兼プロデューサーで、息子がドジャースのクラブハウス係を務めるホリー・ロビンソン・ピートさんも反応。「やあ、カルロス！」と挨拶をつづっていた。
