「#友達はデコピン」山本由伸が愛犬の名前を初披露　「散歩、昼寝、ご飯が大好き」　210万人超フォロワー大興奮「陰のMVP」

山本の愛犬は大谷にもなついているようだ。手前はデコピン(C)産経新聞社

日本人投手では初めてワールドシリーズMVPを獲得したドジャースの山本由伸が、11月16日に自身のインスタグラムを更新。昨夏から飼い始めたという愛犬の名前を初披露し、7枚の写真と1本の動画を投稿した。

【写真＆動画】癒される…愛犬「カルロス」を抱く山本由伸をチェック

山本は文面で「僕の愛犬のカルロスです！」と切り出し、「8月で我が家に来て1年が経ちました 散歩、昼寝、ご飯が大好きです」と明かした。

写真では、飛行機の近くでカルロスを抱きかかえたり、サングラスをかけている姿、ソファーの上で豪快に寝ている様子などを公開。さらに、ストーリーズ機能では「カルロス・ヤマモト!!」と紹介した上で、「#友達はデコピン」とハッシュタグを添えた。