¡ÖÊÊ¶¯¥á¥ó¥Ä¤ÇºÇ¹â¡×¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤¬°ìÃ×ÃÄ·ë¤¹¤ë»þ¤ÎÍê¤â¤·¤µ¡×¡¡¥Ûー¥¯¥¹¡¢¾¾ËÜÍµ¼ù¤é»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÅê¼ê¿Ø12Ì¾¤Î¹ç½ÉÉ÷·Ê¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á
¡¡Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤¬11·î11Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£ÂçÀª¡Ê26¡Ë¡¢¾¾»³¿¸Ìé¡Ê25¡Ë¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¹ç½É¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹ç½É¤è¤ê¡¢Åê¼ê²ñ¤Î¤ª¼Ì¿¿¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÀª¡¢¾¾»³¡¢¶â´ÝÌ´ÅÍ¡Ê22¡Ë¡¢髙¶¶¹¨ÅÍ¡Ê23¡Ë¡¢¾¾ËÜÍµ¼ù¡Ê29¡Ë¤éÅê¼ê¿Ø12Ì¾¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï11·î6Æü¤«¤é12Æü¤Þ¤ÇµÜºê¸©µÜºê»Ô¤Ç¶¯²½¹ç½É¤ò¹Ô¤¤¡¢¼Ì¿¿¤Ï½ÉÇñ½ê¤Ç»£¤Ã¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤Ï¡Ö¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¼«·³¤ÎÁª¼ê¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏInstagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡ÖÊÊ¶¯¥á¥ó¥Ä¤ÇºÇ¹â¡×¡Ö¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤¬°ìÃ×ÃÄ·ë¤¹¤ë»þ¤ÎÍê¤â¤·¤µ¡×¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ä¤À¤ÈÃ¯¤¬´´»ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Þ¤È¤áÌò¤ä¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£