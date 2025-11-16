結婚願望はあるけど…井桁弘恵、苗字への愛着から「変える怖さがある」
女優の井桁弘恵（28歳）が、11月15日に放送されたトーク番組「婚活ヌマ子の憂鬱」（テレビ東京系）に出演。結婚願望はあるものの、“井桁”という苗字への愛着から「変える怖さがある」と語った。
井桁は今回、「結婚したいけどうまくいかない…」婚活ヌマ（沼）にハマる、ヌマ子によるヌマ子のためのちょっと大人の恋愛トーク番組に、ダレノガレ明美、ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃと共に出演。“婚活のリアル”を探るべく実施した街頭インタビューの中で、周囲がどんどん結婚していき「自分だけ苗字が変わってない」という話が出る。
これに井桁は「“自分だけ苗字が変わってない”は、私、自分の苗字が好きだから（笑）。“井桁”って本名なんで。それを変える怖さが逆にあります」と話し、ダレノガレは「たしかに。急に“鈴木”になるかもしれないしね。“高橋”とか」と頷く。
井桁は「なんかこの“井桁”っていうのがなくなっちゃうんじゃないか、先祖を思うと…（笑）。なんかカッコいいじゃないですか」と苗字への愛着を語り、金子が「婿入りしてくれる人がいいっすね」と言うと、井桁は「だったら嬉しいですね。女きょうだい（姉妹）しかいないので」と語った。
