井桁弘恵、会う男性を“とりあえず1回夫として考えてみる”フィルターは「あります」
女優の井桁弘恵（28歳）が、11月15日に放送されたトーク番組「婚活ヌマ子の憂鬱」（テレビ東京系）に出演。「婚活の経験はある？」との質問に答えた。
井桁は今回、「結婚したいけどうまくいかない…」婚活ヌマ（沼）にハマる、ヌマ子によるヌマ子のためのちょっと大人の恋愛トーク番組に、ダレノガレ明美、ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃと共に出演。「婚活の経験はある？」との質問を受ける。
これに井桁は「（結婚を）意識してお付き合い、みたいなのはありますけど、結婚するために何かっていうのは、やったことないですね」と回答。
また、婚活の定義として、金子が「何をもって婚活って言うのかがわかんなかったです。付き合う人、とりあえず全員結婚する予定では見てる…ケド？ みたいな」「会う男全員、とりま一回旦那として考えてみる」と話すと、井桁は「それはあります（笑）。一旦、そのフィルターかけてみる、みたいな」と頷いた。
さらに井桁は「（結婚に）能動的になればなるほど、その分、傷つきもするじゃないですか」「自分の欠点も見えてくるときありません？ この人と合わなかった、ってことは自分のこういうところがダメだったんだ」と語った。
