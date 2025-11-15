11月15日、京都競馬場で行われたG2・デイリー杯2歳ステークス（芝1600m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、アドマイヤクワッズがレコードタイムでデビュー2連勝を飾った。ゴール前では人気馬2頭の激しい追い比べで力が抜けていた。

デイリー杯2歳S、勝利ジョッキーコメント

1着 アドマイヤクワッズ

坂井瑠星騎手

「初戦から非常に期待していた馬で、使って順調に良くなっていましたし、力通りだと思います。他の馬を見ながらと、この馬のリズムで運びました。（追い出しの時の）反応すごく良かったですし、2着馬もすごくしぶとかったんですけど、いい勝負根性を見せてくれました。全体的に競馬を理解して、道中の進み具合だったり、反応も良くなりましたし、良い内容だったと思います。初戦から2戦目もどちらもいい内容で走れてますし、上のクラスでもやれる力があるんじゃないかなと思います。友道厩舎はたくさん乗せていただいていて、初めて重賞勝てたのも嬉しかったですし、オーナーもたくさん乗せていただいているので、一緒のチームで勝てて嬉しかったです」

レース結果、詳細は下記のとおり。

11月15日、京都競馬場で行われた11R・デイリー杯2歳ステークス（G2・2歳オープン・芝1600m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、アドマイヤクワッズ（牡2・栗東・友道康夫）が勝利した。アタマ差の2着に2番人気のカヴァレリッツォ（牡2・栗東・吉岡辰弥）、3着にアイガーリー（牡2・栗東・秋山真一郎）が入った。勝ちタイムは1:33.1のレコードタイム（良）。

リアルスティール産駒

坂井瑠星騎乗の1番人気、アドマイヤクワッズがデビュー2連勝で重賞初制覇を飾った。直線では人気馬カヴァレリッツォとの激しい追い比べにに。ゴール前では内からしぶとく抜け出したアドマイヤクワッズが僅かアタマ差抜けており、3着以下には5馬身差と上位2頭の力が際立った結果となった。

アドマイヤクワッズ 2戦2勝

（牡2・栗東・友道康夫）

父：リアルスティール

母：デイトライン

母父：Zoffany

馬主：近藤旬子

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 アドマイヤクワッズ 坂井瑠星

2着 カヴァレリッツォ C.デムーロ

3着 アイガーリー 武豊

4着 エイシンディード 高杉吏麒

5着 マイケルバローズ 岩田望来

6着 グッドピース 西村淳也

7着 ガリレア 杉原誠人

8着 キャンディード 北村友一