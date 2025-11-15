¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡¢Îò»ËÅªÍèÆü¸ø±é¤«¤é°ì½µ´Ö--¤¢¤Îî°íð¤Î°ÕÌ£¤ò¤â¤¦°ìÅÙ
¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡¢½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¡£À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿Âç·¿¥Ä¥¢¡¼¡¢Circus Maximus Tour¤¬¤¤¤è¤¤¤èÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì´üÂÔ¤ò¶»¤Ë½êÂô¤Î¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï´üÂÔ¤òÍÚ¤«¤Ë¾å²ó¤ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤È¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¡Ê¸½ºß¤ÎÀµ¼°¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Í¡¼¥à¤Ï¡É¥¤¥§¡É¤È¤¤¤¦É½µ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡Ë¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Çî°íð¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ã¯¤¬Í½ÁÛ¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£¤â¤Ï¤äÀ¸¿È¤Î¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤³¤½¤¬¡É¸½¾Ý¡É¤È¸Æ¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Èà¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ë¸ø±é¤À¤Ã¤¿¡£
11·î8Æü¡¢ÅÚÍËÆü¡£ÅìµþÅÔ¿´¤«¤é40km°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¡£3Ëü¿Í°Ê¾å¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤Û¤Ü¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¡£¥È¥é¥ô¥£¥¹¤ÎÁ°²ó¤ÎÍèÆü¸ø±é¤Ï2013Ç¯¤Ë½ÂÃ«¤Î¥¯¥é¥Ö¡¢VISION¤Î¥á¥¤¥ó¥Õ¥í¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£600Ì¾ÄøÅÙ¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤Î¥®¥°¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤Î12Ç¯¸å¤ËÆ±¤¸ÆüËÜ¤ÎÃÏ¤Ç3Ëü¿Í¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡Ä¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬Ã©¤Ã¤Æ¤¤¿ÍÚ¤«¤Ê¤ëÎ¹Ï©¤Ë¶»¤òÃÚ¤»¤Ä¤Ä¡¢Èà¤ÎÅÐ¾ì¤òÂÔ¤Ä¡£
19»þ¤Î³«±éÍ½Äê¤ò30Ê¬¤Û¤É²á¤®¤¿¤³¤í¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤È²Ð²Ö¡¢¤½¤·¤Æ³ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤È¤È¤â¤Ë¤¤¤è¤¤¤è¥È¥é¥ô¥£¥¹¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÏÂ¾¤Î¥Ä¥¢¡¼¸ø±é¤ÈÆ±¤¸¤¯¡ÖHYAENA¡×¤À¡£Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÅÁ¤ï¤ë¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥«¥ê¥¹¥Þ¡¦¥ª¡¼¥é¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ø¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤è¤í¤·¤¯¡¢ÎÏ¶¯¤¯Ä·¤Í²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¡¦¥²¥¹¥È¤¬¡£¤Ê¤ó¤È¡ÖTHANK GOD¡×¤Ç¤Ï¡¢È¼¤Ã¤ÆÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¼¤Î¥¹¥È¡¼¥ß¤Á¤ã¤ó¤¬¥¸¥ç¥¤¥ó¡ª¡ÖMODERN JAM¡×¤«¤é¤Ï°ìµ¤¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¿§¤¬Ç»¤¯¤Ê¤ê¡¢¥é¥¤¥ÖDJ¤Î¥Á¥§¥¤¥¹¡¦B¤â¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤È¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¶Ê¤Î´Ö¤Ç¤â¡Ö¥È¡¼¥¥ç¡¼¡ª¡×¤ÈÏ¢¸Æ¤·¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢¤ò²ó¤Ã¤¿¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Åìµþ¤Ç¤Î¸ø±é¤ò°ìÈÖ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈMC¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸ø±éÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ô¥£¥¹¤Ï¤È¤Æ¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤â¤¢¤ê¡¢½ª»Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ¿¤¤¡ª¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥â¥Ã¥·¥å¤ò»Ï¤á¤ë¥¯¥é¥¦¥É¤òÀú¤ê¡Ê´í¸±¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Î¥»¡¼¥Õ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÏËüÁ´¤Ë¸«¤¨¤¿¡Ë¡¢µÒÀÊ¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¡¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î²ñ¾ì¤Ç¤âÆ±¤¸¤¯µÒÀÊ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢¥µ¡¼¥¯¥ë¤òÁÈ¤ß¥Ï¥°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¤Î¡ÖBACKR00MS¡×¡¢¥á¥È¥í¡¦¥Ö¡¼¥ß¥ó¡õ¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¤Î¡ÖType Shit¡×¤Ê¤ÉµÒ±é³Ú¶Ê¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥ï¥«¡¦¥Õ¥í¥Ã¥«¡¦¥Õ¥ì¥¤¥à¤Î¥·¥ã¥¦¥È¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥¤¥ºÌ¾µÁ¤Î¡ÖCHAMPAIN & VACAY¡×¡¢¤½¤·¤Æ½é´ü¤Î¡ÖUpper Echelon¡×¤Ê¤ÉÌð·Ñ¤®Áá¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¶Ê¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖMY EYES¡×¤ò¥é¥Ã¥×¤·¡¢´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤È¥ì¥¤¥¸¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥°¥¤¥°¥¤¤È¥¯¥é¥¦¥É¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¹¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³«ÊüÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¹ç´Ö¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥È¥é¥ô¥£¥¹¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ëµðÂç¥Ï¡¼¥É¥³¥¢Í·±àÃÏ¤È¤¤¤¦ÍÍÁê¡£¡Ö¤³¡¢¤³¤ì¤¬ºÇÀèÃ¼¤Î¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ê¤Î¤«¡Ä¡×¤È¡¢²¿ÅÙ¤âÂ©¤òÆÝ¤ó¤À¡£¡ÖButterfly Effect¡×¤Ç¤Ï¥â¥Ã¥·¥å¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¡ÉRodeo Days¡É¤ËÌá¤ë¤¼¡×¤È¹ð¤²¤Æ¡ÖMamacita¡×¤Î°¥½¥¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¤¥ó¥È¥í¤¬¶Á¤¯¡£ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯±ê¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¡ÖI KNOW¡×¡¢¡Ö90210¡×¤Ø¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
Photo by Jason Martinez
¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾ÈÌÀ¤¬Íî¤Á¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡ÖPRAISE GOD¡×¤Ø¡£¶Ê¤òÅÓÃæ¤ÇÀÚ¤ê¾å¤²¡¢ÄÀÌÛ¤ò¾ìÆâ¤¬Êñ¤à¡¼¡¼¡¼¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¼¡¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¡ÖRunaway¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤À¡£¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥«¥Ë¥¨¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤âÅÔ»ÔÅÁÀâÅª¤Ë±½¤¬Óñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤â¤·¤äËÜÅö¤Ë¡ª¡©¥«¥Ë¥¨¤¬Íè¤ë¤Î¤«¡ª¡©¤½¤·¤ÆÈáÌÄ¤Î¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤ÎÃæ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥¨¥¹¥ÈËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¡ª¤Æ¤Ã¤¤ê1¶Ê¤À¤±¥¥Ã¥¯¤·¤ÆÂà¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤³¤«¤é¡ÖCant Tell Me Nothing¡×¡¢¡ÖHeartless¡×¡¢¡ÖStronger¡×¡¢¡ÖFather Stretch My Hands Pt1¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¥¥ã¥ê¥¢¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈäÏª¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¤â¿´Äì¤¿¤Þ¤²¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ËÜ¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ëÂ³¤¤Î¥«¥Ë¥¨¡£¥Ð¥Ã¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤âÂ¿¤¤¡£¿´¿È¤Î¤æ¤é¤®¤â¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬ÌÁÍ§¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤È¶¦¤ËÆüËÜ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤ó¤Æ¡¼¡¼¡£¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤ÎÂÚºß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ë¥¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¾¯¡¹Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¿¡¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î£²Ì¾¤Îî°íð¤òÌÜ·â¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¿´¤ÎÄì¤«¤é´ò¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¡ÖThrough The Wire¡×¤ò±é¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¡ÖCARNIVAL¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥Ë¥¨¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÖAll of The Lights¡×¤ò°Ê¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥«¥Ë¥¨¡¦¥¿¥¤¥à¤Ï½ªÎ»¡£
Photo by Jason Martinez
¥«¥Ë¥¨¤ÎÎÙ¤Ç´ò¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¥È¥é¥ô¥£¥¹¤Î»Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÆó¿Í¤¬¥Ï¥°¤¹¤ë»Ñ¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡¢¤È¤«»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÆ¤Ó¡ØUTOPIA¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÌá¤ë¡£¡ÖTOPIA TWINS¡×¤ÇºÆ¤Ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢¡ÖÎ¾¼ê¤Î¥ß¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¤ò¤«¤¶¤»¡ª¡×¤È¥·¥ã¥¦¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖNO BYSTANDERS¡×¥Ø¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¡ÖFE!N¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬Íè¤¿¡ªº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥È¡¦¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖFE!N¡×¤òÏ¢Â³¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥à¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¸«¤»¾ì¤Î°ì¤Ä¡£º£²ó¡¢ÆüËÜ¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï4²ó¡ÊºÇ½é¡¢¶Ê¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¥¤¥ó¥È¥í¤ËÌá¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀµ³Î¤Ë¤Ï4.5²ó¤«¡©¡Ë¤Î¡ÖFE!N¡×¤¬Ä°¤±¤¿¡£¥¤¥ó¥È¥í¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¤ÏÂçÇ®¶¸¡£ÅÓÃæ¡¢¿´Â¡¤Î¸ÝÆ°¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤âº®¤¸¤ê¡¢¹¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò´°Á´¤Ë¾¸°®¤·¤Ê¤¬¤é½ªÈ×¤ÎÇ®¶¸¤Ø¤È´ÑµÒ¤òÍ¶¤¦¥È¥é¥ô¥£¥¹¡£ÍëÌÄ¤¬¹ì¤¯¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é¡ÖSicko Mode¡×¤Ë¡¢¡ÖÈè¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Ê¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡ÖAntidote¡×¤Ø¡¢¤½¤³¤«¤éÁÇÁá¤¯¡Ögoosebumps¡×¤Ø¡¼¡¼¥È¥é¥ô¥£¥¹¤¬1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRodeo¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Î¤Ï2015Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É10Ç¯Á°¡£¤³¤Î10Ç¯´Ö¤ÇÈà¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤ÈÇ®¶¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÁÛ¤¤¤ËÃ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê¥µ¡¼¥«¥¹¤òÎ¨¤¤¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡£ºÇ¸å¡¢¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¤ÈSZA¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¶Á¤¯¡ÖTelekinesis¡×¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤í¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¤É¤³¤«¿ÀÀ»¤Ç¸·¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¹¤é´¶¤¸¤¿¡£2Ç¯°Ê¾å¤ËµÚ¤ÖËÜ¥Ä¥¢¡¼¤â¡¢¤½¤í¤½¤í¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÂÎ¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¥È¥é¥ô¥£¥¹¤Ï¼¡¤Ë¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£COMPLEX»ï¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤Î¸ø±é¤¬½ª¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥ô¥£¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î°ìÌë¤¬Èà¤Ë¿·¤¿¤Ê»É·ã¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¾å¤Ê¤¤´î¤Ó¤À¤í¤¦¡£
ÍèÆü¸ø±é¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://bio.to/TravisScottCircusMaximusAW
Photo by Jason Martinez
Photo by Jason Martinez
