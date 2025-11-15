朝イチのまったり時間に、思わぬ悲劇が…！？猫が大きくあくびをした瞬間、それを至近距離で浴びてしまった相棒の猫。あまりの破壊力に固まってしまう姿が注目を集めています。投稿は40.7万再生を突破し、「割と長く魂抜けてるw」「顔に貼ってたパックが取れるくらい笑った」とユーザーを楽しませています。

【動画：朝イチ、同居猫のあくびを正面から受けたネコ…一瞬で“魂が抜けた”ような表情】

朝イチのあくび攻撃が炸裂

TikTokアカウント『Fujitani』に投稿されたのは、2匹の猫がまったり過ごす、のどかな朝の光景。仲良く寄り添うのは、『富士雄』くん『爺ちゃん』と呼ばれる猫さんです。

朝日が差し込む穏やかな時間、爺ちゃんが大きく口を開けて「ふわぁ～」。その直後、真正面にいた富士雄くんの顔がピタっと止まったそうです。

富士雄くんの魂はいずこ？

その後、ゆっくりとカメラのほうに顔を向ける富士雄くん。まるで、時が止まったかのような無表情。「爺ちゃんの口が臭すぎて、一瞬魂がどっかへいったようだった」とのこと。富士雄くんの遠くを見つめるような眼差しは、どうやら魂が抜けていたためのようです。

富士雄くんの放心状態はしばらく続き、これを見たTikTokユーザーからは「割と長く魂抜けてる」「飛ぶより逆に戻ってきた感すらある」など、富士雄くんの魂を心配（？）する声が上がりました。

2人で魂が抜けることも

爺ちゃんの臭いあくびを真正面から受けた富士雄くんでしたが、それでも隣を離れないあたり、仲の良さが伝わってきます。そしてその後、「2人とも魂どっかいった」という投稿が…。

寄り添いながら、同じ方向を見つめる富士雄くんと爺ちゃん。その光景は、まるで心がシンクロしているかのよう。確かに、2人とも『無』の表情で固まっています。心配になるので、早く魂が戻ってきてほしいものですが、もしかするとこれが2人の大切なルーティーンなのかもしれません。

富士雄くんの魂抜け顔はTikTokで40.7万回以上も再生され「クッサぁ～…って顔が物語ってるw」「bgmと共にジワジワくる」「こっち見んなw」など、富士雄くんの表情にユーザー大爆笑！コメント欄が大いに盛り上がりました。

TikTokアカウント『Fujitani』では、5匹の保護猫と暮らしているという投稿主さんが、飼い猫たちの様子を紹介しています。登場するのは主に富士雄くんですが、たまに登場する他の猫ちゃんも要チェックです！

