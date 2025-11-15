裏社会のナンバーワン・スイーパー冴羽獠が帰ってきます。伝説的な人気漫画『シティーハンター』の連載40周年を記念した史上最大規模の原画展「シティーハンター大原画展〜FOREVER, CITY HUNTER 〜」が2025年11月22日（土）から上野の森美術館で開催されます。400点を超える貴重な原画が集まると共に、作品にちなんだフォトスポットや、オリジナルグッズが揃います。

JR東日本では、この原画展に合わせて上野駅を中心とした様々なタイアップ企画を実施。上野駅でのスペシャルムービー放映や、Suica決済で手に入る限定モバイルカードフェイスなど、こちらもファンにとって見逃せない特典が満載です。

40年の時を超えて輝き続ける「シティーハンター」

シティーハンターは、1985年から1991年まで週刊少年ジャンプで連載された人気漫画です。

累計発行部数は5000万部を超えたといいます。テレビアニメ版は1987年から1991年まで読売テレビ・日本テレビ系で放送され、劇場版アニメも制作されました。裏社会で活動する始末屋（スイーパー）・冴羽獠と、その相棒・槇村香がさまざまな依頼を解決していく物語で、コミカルさとハードボイルドが融合した人気作品です。

作品史上最大規模の原画展「シティーハンター大原画展〜FOREVER, CITY HUNTER 〜」

この原画展は、「シティーハンター」に魅せられたすべてのファンに捧げる、誰もが心に刻んだ名場面と名台詞満載の、作品史上最大の展覧会になるそうです。

展示は全7章構成で、主人公の冴羽獠とパートナーの槇村香の運命的な出会いから、信頼関係を築いていくまでの物語を時系列でたどる構成となっているそうです。圧巻の400点を超える直筆原画が展示され、原作者・北条司さんによる精緻な筆致を、間近で見ることができます。

作中でおなじみの「伝言板」や、等身大の冴羽獠がいる「喫茶キャッツアイ」を再現したフォトスポットなども用意され、シティーハンターの世界観に深く没入できる体験型展示が楽しめます。

展示原画抜粋

会場限定オリジナルグッズの販売

会場では、お約束のハンマーをモチーフにしたキーホルダーなど、作中の印象的なアイテムを再現したファン必見の展覧会オリジナルグッズも、多数販売されます。

トレーディングアクリルカード(全6種) 、 つながるアクリルスタンド（冴羽獠）

「シティーハンター大原画展〜FOREVER, CITY HUNTER 〜」開催概要

開催期間：2025年11月22日（土）〜12月28日（日）

開場時間：10:00〜17:00 (最終入場 16:30)

会場：上野の森美術館（東京都台東区上野公園 1-2）

主催：東映・コアミックス

■チケット詳細

11/22-23日時指定券：3,500円

当日券：一般 2,900円、小・中学生 1,100円

前売券：一般 2,500円、小・中学生 800円

他、特典グッズ付きチケットも設定あり

シティーハンター大原画展×JR東日本 タイアップ企画

JR東日本では、この原画展開催に合わせて、タイアップ企画を実施します。

開催地となる上野駅構内で特別映像の放映が行われます。また、エキュート上野でSuicaを使い1回500円（税込）以上お買い物すると、オリジナルステッカーをプレゼント。

「JR上野駅」での大原画展告知映像の放映

【「JR上野駅」 PLATFORM13 放映概要】

・放映期間：2025年11月17日（月）〜2025 年11月30日（日）

・放映時間：8:00〜21:30

※下記時間帯は放映を行っておりません。

月曜日 8:00 〜 11:30 / 木曜日 17:00 〜 19:00

土曜日 8:00 〜 10:00 / 日曜日 16:00 〜 19:00

大原画展記念「モバイルSuica限定カードフェイス」プレゼントキャンペーン

キャンペーン期間中、JRE POINT WEBサイトに登録したモバイルSuicaで2,500円以上お買い物の方に、モバイルSuicaを着せ替えできる限定カードフェイスを10万名にプレゼントがあります。

モバイルSuica限定カードフェイス

【キャンペーン概要】

特設ページより、キャンペーンにエントリー。当選のお知らせは2026年1月下旬〜2月上旬予定を予定しており、対象のモバイルSuicaへのカードフェイスのプレゼントをもってかえさせていただきます。

・特設ページ：https://event.jreast.co.jp/pages/cityhunter40th_mobilesuica

・エントリー期間：2025年11月1日（土）〜12月28日（日）

※参加にあたっての注意事項は特設ページをご確認ください。

※参加数が10万名を超えた場合は抽選となります。

※カードフェイスの着せ替えが可能な期間（有効期間）はプレゼント後〜2026年8月頃まで予定しています。

漫画「シティーハンター」連載40周年を記念したJR東日本とのタイアップ企画は、上野駅とモバイルSuicaを通じてファンが楽しめる特典が満載です。限定カードフェイスやステッカーを手に入れ、上野の森美術館で開催される史上最大規模の原画展を、ぜひ体験してみてください。

（画像：シティーハンター大原画展東京会場実行委員会、JR東日本）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）