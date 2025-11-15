似鳥沙也加、美バストが眩しいキャミソールSHOTに釘付け！“体温と湿度”が伝わる最新作を2冊同時発売

株式会社KADOKAWAは、11月21日に似鳥沙也加の最新電子作品「ふれあ、」「ふりる。」を2冊同時発売する。

【写真】濡れたシャツから美ボディが透けるセクシーSHOTなど公開

2022年発売の1st写真集『Ribbon』は6度の重版、続く2nd写真集『Colon』も重版を重ね、楽天Kobo電子書籍Awardでは3年連続受賞。さらにAward史上初となる“殿堂入り”という快挙を達成した似鳥沙也加。令和のグラビア界を象徴する一人として、デジタル写真集市場を大きく牽引する存在となっている。

そんな彼女が今回発表する新作電子作品『ふれあ、』『ふりる』は、どちらも完全撮り下ろしによる130ページ超の大ボリューム。衣装・構成・シチュエーション等一つ一つにこだわったセルフプロデュースの意欲作となっている。

「画面越しにも体温と湿度が伝わるように」というコンセプトのもと、真夏の日差しや汗、吐息すら聞こえるような距離感を意識しながら撮影が行われた。

彼女の“いま”を写し取った、渾身の最新作。令和のグラビアアイコンが魅せる、新たな衝撃をぜひその目で受け止めてみてはいかがだろうか。