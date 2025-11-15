野球界の振興と発展を目指す団体「球心会」の野球体験イベントが15日に東京ドームで開催され、王貞治代表（85）と栗山英樹副代表（64）、侍ジャパン・井端弘和監督（50）が出席した。

取材に応じた王代表は、井端監督について問われ「大変だと思うんですけど、やっぱりやりがいがある仕事ですよ。言葉多くは語りませんでしたけど、凄く中に秘めたものは感じましたね」とコメント。この日ナイターで韓国代表との強化試合を控える侍ジャパンに「出てきている人たちは今年1年やって、凄く成長した人たちが多いですよね、そういう人たちに思いきってプレーをしてもらいたい。と同時に、彼らは常に前に進んで行かにゃいかんから、季節がいつであれ、野球をやるというのは凄くうれしい連中の集まりですから、日本の野球として良い面が出せるんじゃないかと思ってます」と期待を寄せた。

大リーグでは、前回のWBC制覇に貢献したドジャースの大谷翔平投手が3年連続満票でMVPを受賞した。王代表は「もう、なんか凄すぎるよね。あんな選手が日本の野球から出てって、アメリカでもNo.1になるとはホント思わなかったですけど、夢といいますかね、日本人の夢というのを実現してくれた」と絶賛。「大活躍してくれてるんで、野球に関する関心というのもずいぶん上がってますし、今日来た子供さんや中学校でやってる人にね“よしっ、後に続くんだ”という思いを持ってやってほしいですね」と波及効果を口にした。

来年のWBCは「日本は優勝しかないんですよね、はっきり言ったら。それは大変なことですよ、相手の国も、よしっと思っていると思いますし、特にアメリカなんかは前回あんな悔しい負け方をしたからね、そういった意味では心にするところはあると思うんですよね」と厳しい戦いになると予想。「WBCは前回以上に盛り上がると思うんですよ。盛り上がるからこそファンの期待に応えてね、選手たちには自分の持ち味を十分に発揮してほしいですね」と話した。