「ピアスの穴がすぐふさがる母」→息子が考えた“修復能力の真相”に17万いいね「私もそうかも…」【ママリ】

めがね☺︎(@ZOZrcmxamdpRp1N)さんの投稿です。ピアスの穴を開けてから、20年以上のベテランピアスユーザーであるめがね☺︎さん。めがね☺︎さんが、ピアスのことでふと漏らした悩みに、息子さんの思いがけないツッコミが話題になっています。それがこちらです。

ピアスの穴を開けて20年以上経つのに、いまだに数日ピアスをつけないと塞がりかけてしまう。

「すぐに塞がっちゃうんだよね。なんでこんなにピアスホールの修復が早いんだろ」と言ったら長男に「鬼なんじゃない？」と言われました。

なるほどね。私鬼だったのか。

突然の「鬼認定」に笑ってしまいます。しかもご本人も「なるほどね。私鬼だったのか」と納得(？)。子どもならではの愉快で自由な発想が良いですね。親子の何気ないやりとりに、クスッと笑えて心がほっこりします。



この投稿には「私も鬼かも笑笑」「皮膚細胞が若い」といったリプライがついていました。息子さんの発想が斜め上すぎるおもしろい投稿でした。

『なんだ母乳信仰か？』と思ったら…ミルクを見た叔父に4万いいね

白湯☺︎🐱2m🦖(＠NhLxj)さんの投稿です。産後にすぐはじまる授乳。母乳・ミルクのどちらかだけを与える・両方を使うなど、ママの状況によってケースはさまざまです。



白湯☺︎🐱2m🦖さんが息子さんに授乳をしていると、ミルク缶を見て騒ぎ出す叔父さん。母乳信者かと身がまえると、意外な言葉をかけられたそうです。

叔父が、👶のミルクを見て「これは！アイクレオか！」って騒ぎ出して何だ母乳信仰か？って思ってたらまさかの「これ俺の会社で作っててん！ええやろ！アイクレオ🥺」ってめちゃくちゃ喜んでた。笑

たしかに叔父がグリコで働いてたわ。笑

👶に合ってるし、これからも買わせていただきますアイクレオ😂🤍

なんと叔父さんが働いている会社は、アイクレオを製造するグリコ。「これ俺の会社で作っててん！ええやろ！アイクレオ🥺」と言う叔父さんは、とっても笑顔だったそうです。



姪っ子が育児で自分の働く会社が作るミルクを使っているのを見て、とってもうれしかったのでしょう。また、身内が製造に関わっている商品と知ると、ミルクへの信頼感や安心感が高まりますよね



この投稿には子育て中のママたちから、「うちの子もアイクレオだった」「叔父さん、ありがとう」「お世話になりました」といったリプライが寄せられていました。ミルクを待つ赤ちゃんたちのためにも、おじさんにはこれからもお仕事をがんばってほしいですね。心温まる家族の素敵なエピソードでした。

父の子ども時代「YouTubeなかった」聞いた息子の反応に28万いいね

岩橋真平(@i_sp)さんが投稿したあるエピソードです。親の子ども時代と今では、たくさんの変化がありましたよね。スマホもインターネットもない時代があったなんて、今の子たちからは想像もつかないのかもしれません。



そんなジェネレーションギャップを感じる投稿をご紹介します。

「父ちゃんが子供の頃はYouTubeなんてなかったんやで」と言ったら息子（5）が本当にびっくりしたようで「えっえっ…じゃあ…じてんしゃとか…あ、屋根は…？あった？」と聞かれた。自転車と屋根はあった

まさかYouTube・自転車・屋根が同列にくるとは…！それほどまでに、息子にとっては当たり前にあるものなのでしょうね。



この投稿に「YouTubeないだけでタイムスリップしすぎ」「YouTubeの圧倒的社会インフラ感」などのリプライが寄せられました。子どものかわいい発言からかい間見る技術の進歩に、時代の流れの速さを感じる投稿でした。

