表紙を飾ってくれた方をお手本に、特別な夜の女性のお洒落について検討する本連載。



今回は銀座の和食店での装いを中村アンさんと考える。

【中村アンの場合】ラインで魅せるワンピースが自立した女性を演出する



“銀座で会食”と聞くと食べ慣れた大人であっても、やはり少し背筋が伸びる。



京都旅を思わせる静謐な空気、天然木のカウンター、穏やかな明かり、そんな空間で日本料理を堪能する『銀座 虎あら』でのひとときに、中村アンさんが選んだ装いは、タイトなシルエットで魅せるワンピースだ。



中村さんといえば“ヘルシー＆ビューティ”の代表的存在。丁寧かつ徹底した自己管理が日々できているからこそ、体のラインだけでなく、細部や所作まで美しい。



アメリカンスリーブによるヘルシーな肩見せ、高い位置にくびれを作るタイトなウエストデザイン、ふくらはぎまでの上品な丈感など、ビジネスシーンを華やかにする一着を、大人ならばぜひ持っておきたい。



黒や紺で無難になりがちなところに、あえて優しいボルドーブラウンを投じるのも、ポイントだ。

― Close up！―肌触りの良いスエードは、上質な空間にマッチする



一枚勝負のワンピースは、シルエット以上に上質な素材も重要項目。



優しいまろやかな質感で肌なじみのいいスエードなら、ラグジュアリーな表情を出すことができ、存在感たっぷりに。和の空間にも自然とよく合う。



◆



「タイトな服を着るとスイッチが入り、自然と振る舞いもエレガントになりますね」と、装いから楽しむ中村さん。



自立した女性らしい装いを味方にするのも、会食の極意のひとつになる。

■衣装

ワンピース￥889,900〈アダム リペス TEL：03-6820-5610〉、バッグ￥999,900〈デルヴォー／リシュモン ジャパン TEL：03-6432-9125〉、パンプス￥149,600〈ジミー チュウ TEL：0120-013-700〉、ピアス本人私物