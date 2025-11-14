『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』第19話 「買い食い天国」あらすじ公開！
2025年10月よりテレ東系列にて放送中のTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ 2』。第19話の先行カットとあらすじが公開された。
「小説家になろう」にて14億PV超え、全世界シリーズ累計（紙＋電子）1000万部突破の人気小説を原作としたTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ』。
2023年に、アニメスタジオMAPPA制作のもとTVアニメが放送され、全話各種配信サイトで配信中、シーズン2は毎週火曜深夜24：00からテレ東系列にて放送中。放送直後よりPrime Video にて見放題最速配信中だ。
このたび、放送に向けて第18話「ネットスーパー、レベルアップする」の先行カットとあらすじが公開された。
観れば自然とお腹が空いてくる、ネットスーパーを駆使して作る絶品料理と思わず笑顔になれるひとコマが満載の、美味しい旅。放送をお楽しみに！
＜第19話「買い食い天国」先行カット＆あらすじ＞
ムコーダが冒険者ギルドに査定をお願いしていたダンジョンの収穫物の中に、大量の宝石が入っていた。貴重な宝石のためすべてを買い取れないようで、ムコーダは副ギルドマスターのウゴールと共に、商人ギルドと取引することに。
なお、11月18日の放送は、特別編成により24時06分スタートとなるので、ご注意を。
（C）江口連・オーバーラップ／MAPPA／とんでもスキル
