＜速報＞昨年覇者・石川遼は振るわず「72」 暫定61位でホールアウト
＜三井住友VISA太平洋マスターズ 2日目◇14日◇太平洋クラブ 御殿場コース（静岡県）◇7262ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第2ラウンドが進行している。大会通算4勝を誇る昨年覇者の石川遼は3バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「72」とスコアを落とし、トータル3オーバー・61位タイでホールアウトしている。
【写真】大谷翔平と石川遼の共通点はグローブの向き？
前半2番でバーディが先行したが、その後は1バーディ・2ボギーのイーブンで折り返し。後半では14番パー4でダブルボギーを喫するなど2つ落とし、61位タイでのホールアウトとなった。トータル8アンダー・単独首位に金子駆大。1打差2位タイに小平智、堀川未来夢、出水田大二郎、イ・サンヒ（韓国）、2打差5位タイには比嘉一貴と細野勇策が続いている。賞金ランキング1位の生源寺龍憲はトータルイーブンパー・38位タイ。プロデビュー戦の中野麟太朗（早大4年）はトータル3オーバー・61位タイで2日目を終えている。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には4000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第2ラウンドのリーダーボード
最新！ 男子賞金ランキング
昭和の練習法? 石川遼が振りまくる黒い竹ほうきの効果を聞いた
渋野日向子は？ 米女子ツアーのリーダーボード
原英莉花が参戦！ 国内女子のリーダーボード
【写真】大谷翔平と石川遼の共通点はグローブの向き？
前半2番でバーディが先行したが、その後は1バーディ・2ボギーのイーブンで折り返し。後半では14番パー4でダブルボギーを喫するなど2つ落とし、61位タイでのホールアウトとなった。トータル8アンダー・単独首位に金子駆大。1打差2位タイに小平智、堀川未来夢、出水田大二郎、イ・サンヒ（韓国）、2打差5位タイには比嘉一貴と細野勇策が続いている。賞金ランキング1位の生源寺龍憲はトータルイーブンパー・38位タイ。プロデビュー戦の中野麟太朗（早大4年）はトータル3オーバー・61位タイで2日目を終えている。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には4000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第2ラウンドのリーダーボード
最新！ 男子賞金ランキング
昭和の練習法? 石川遼が振りまくる黒い竹ほうきの効果を聞いた
渋野日向子は？ 米女子ツアーのリーダーボード
原英莉花が参戦！ 国内女子のリーダーボード