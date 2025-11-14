新潟県警で初めてとなるダルメシアンの嘱託警察犬が誕生です。



一般家庭で暮らしながら要請を受けて出動し、捜査や捜索などにあたる嘱託警察犬。数を増やすため、県警は犬種のしばりをなくし、ことし10月15日に審査会を行った結果、8頭を合格。そのうち1頭は県警では初となる犬種のダルメシアンが合格しました。

◆県警は犬種のしばりを撤廃

今回、ダルメシアンとして初めて合格したのは3歳のメスで「ヒマワリ号（通称テン）」です。





◆審査会では

ことし10月15日、行われた嘱託警察犬の審査会の様子です。においをたどって犯人の足跡と遺留品を見つけ出します。



嘱託警察犬は一般の家庭で飼育されながら訓練を行い、審査に合格すると1年間、警察の要請に応じて捜査や捜索などにあたります。



15日の審査会には計10頭が参加しましたが、ヒマワリ号が合格すれば県警では初のダルメシアンの警察犬になるとされていました。



今回、合格したのはダルメシアン1頭のほか、シェパード5頭、ラブラドール1頭、コリー1頭の計8頭で、合格した犬たちは11月25日に秋葉警察署などで正式に嘱託を交付され、県内7つの警察署で活動します。



実務訓練を経て、ことし12月1日から1年間、任務にあたるということです。