元日向坂46の佐々木久美「すごい、本当にステキ！」と思った女性タレント
タレントの佐々木久美（29歳）が、11月12日に放送されたトーク番組「あちこちオードリー」（テレビ東京系）に出演。「すごいな」と思った女性タレントについて語った。
「近況が気になる人」として、元日向坂46のキャプテンだった佐々木久美が番組のゲストの1人として登場。佐々木は「私の近況なんて、興味ないじゃないですか？」と話すと、日向坂46の番組で長年MCを務めているオードリー・若林正恭は「そんなことない。呼ばれてるんだから」とフォローする。
佐々木はアイドルグループの一員として活動していた時に比べて「ホームがない。今まではグループのためにやっていたし、メンバーという仲間たちがいることが自分の力になっていたんですけど、それが自分のためにがんばらなきゃいけないのが、私の性格的なものなのかわからないんですけれど、1番難しくて。自分のために頑張るのはこんなに難しいんだって」と話す。
若林が「いろんな人と共演して、この女性タレントすごいな、っていう人いる？」と質問すると、佐々木は「ファーストサマーウイカさん。番組でご一緒させて頂いたんですけど、ひな壇でしゃべっている方のトークを聴く目力がすごくて。拍手も四方八方にやって。すごい、本当にステキ！って思いました」と語った。
