Bリーグオールスターコンテスト出場者決定…富永や瀬川が初参戦、篠山は2種目参加
11月13日、Bリーグは「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」の出場選手を発表。2日目に開催される「B.LEAGUE ALL-STAR CONTESTS 2026」には、瀬川琉久（千葉ジェッツ）や富永啓生（レバンガ北海道）ら18名の名手が参戦する。
「SHISEIDO MEN SKILLS CHALLENGE」は、昨年優勝を果たし「流石に引退させてください」と発言していた篠山竜青（川崎ブレイブサンダース）や、富樫勇樹（千葉ジェッツ）といった常連組が参加。また、瀬川琉久（千葉J）と岡田大河（川崎）といった有望株のほか、新外国籍選手のセルジオ・エルダーウィッチ（仙台89ERS）、トレイ・ケル（富山グラウジーズ）など“新顔”も入れた7人でしのぎを削る。
「MINERVA 3POINT CONTEST」では、昨年に初優勝した比江島慎（宇都宮ブレックス）を筆頭に、今シーズンからBリーグに参戦している“3ポイントの申し子”富永、現時点で3ポイント成功率ランキング上位につける金丸晃輔（佐賀バルーナーズ）、イヒョンジュン（長崎ヴェルカ）、そしてスキルズチャレンジに参加する篠山も参戦することになった。
「RELIVE DUNK CONTEST」には昨年優勝のアンソニー・ゲインズ・ジュニア（鹿児島レブナイズ）に加え、ファイティングイーグルス名古屋からは須藤タイレル拓、フランシス・ロペスの2名が初選出。ブーバカー・トゥーレ（仙台）、トロイ・マーフィージュニア（サンロッカーズ渋谷）も入れた5人で争われる。
■「SHISEIDO MEN SKILLS CHALLENGE」出場者
西村優真（北海道U18／初選出）
セルジオ・エルダーウィッチ（仙台／初選出）
瀬川琉久（千葉J／初選出）
富樫勇樹（千葉J／8大会連続8回目）
篠山竜青（川崎／3大会連続5回目）
岡田大河（川崎／初選出）
トレイ・ケル（富山／初選出）
■「MINERVA 3POINT CONTEST」出場者
富永啓生 （北海道／初選出）
比江島慎（宇都宮／2大会連続3回目）
篠山竜青（川崎／初選出）
梶原悠真（滋賀U18／初選出）
金丸晃輔（佐賀／3大会ぶり7回目）
イヒョンジュン（長崎／初選出）
■「RELIVE DUNK CONTEST」出場者
ブーバカー・トゥーレ（仙台／初選出）
トロイ・マーフィージュニア（SR渋谷／2大会連続2回目）
須藤タイレル拓 （FE名古屋／初選出）
フランシス・ロペス（FE名古屋／初選出）
アンソニー・ゲインズ・ジュニア（鹿児島／2大会連続2回目）
【動画】篠山が優勝した昨年のスキルズチャレンジのハイライト映像