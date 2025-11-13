この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」がYouTubeにて、スバル・クロストレックに新たに追加された、オフロードテイストを強調するパーツパッケージ「ウィルダネスエディション」と、装備を充実させつつ価格を抑えた特別仕様車「スタイルエディション」の2つの選択肢を詳しくレビューした。



まずワンソクTube氏が注目したのは、北米で人気のグレード「ウィルダネス」の外観を再現できるパーツパッケージ「ウィルダネスエディション」である。これはマイルドハイブリッドモデルの「Touring」または「Limited」をベースに、ディーラーオプションとして装着するものだ。フードデカールやオールテレーンタイヤ、専用デザインのホイールなど、複数の専用パーツがセットになっており、価格は405,000円（税抜・工賃別）。ワンソクTube氏は、これらのパーツを個別に装着すると60万円以上かかる計算になるため、「20万円以上お得」だとそのコストパフォーマンスを高く評価。装着後の車両を見て「もはや別物ですね」「めちゃくちゃカッコいい」と興奮を隠せない様子であった。



続いて紹介されたのは、特別仕様車「スタイルエディション」だ。こちらは最上級グレード「Limited」をベースに、内外装に特別な加飾を施したモデルである。エクステリアでは、フロントグリルやフォグランプカバー、ドアミラーなどがブラック塗装で引き締められ、18インチアルミホイールもダークメタリック塗装となる。内装もイエローステッチやカーボン調パネルが随所に採用され、特別感を演出している。ワンソクTube氏は、このスタイルエディションについて「標準のLimitedより2万円安く買えるカラクリあり」と指摘。その理由として、通常はオプション設定のルーフレール（税抜5万円）と11.6インチセンターインフォメーションディスプレイ（税抜8万円）が標準装備され、ナビ機能も付帯する点を挙げた。これにより、これらの装備を求めるユーザーにとっては実質的に2万円お得になると解説している。



動画の最後でワンソクTube氏は、無骨でラギッドなスタイルを追求するなら「ウィルダネスエディション」、スタイリッシュな内外装とコストパフォーマンスを両立させたいなら「スタイルエディション」と、それぞれの魅