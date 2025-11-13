ある冬の日にストーブをつけていたら、ストーブ大好きな猫が最前列を陣取って…？全身でストーブを楽しんでいる姿が可愛すぎると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で47.3万再生を突破し、「いい焼き目ついてるやんー笑」「抱っこしたら、もの凄い暖になりそう♡」といった声があがりました。

【動画：ストーブの前にいる猫の様子を見ると…あまりにも"くつろぎすぎな体勢"】

ストーブ愛にあふれるごまちゃん

TikTokアカウント「@gomachan.mofumofu」に投稿されたのは、キジ白の「ごま」ちゃんが全身でストーブを楽しんでいる姿をとらえた動画です。

ごまちゃんはチワワの「ピノ」ちゃんと「バニ」ちゃんと暮らす男の子で、弟くんのアトラクション遊びに付き合ってあげる、優しいお兄ちゃんでもあります。そんなごまちゃんの好きなものは、冬のストーブ。ごまちゃんはストーブが好きすぎるあまり、冬になるとストーブの前に落ちているのだそう。

昨年の冬も…

昨年の冬のある日も、ストーブの前に落ちていたというごまちゃん。飼い主さんがストーブの近くにいくと、ストーブに頭を向け、両手両足を広げた状態でひっくり返っていたのだとか。全身でストーブを楽しんでいるごまちゃんの口元は、どこか笑っているようにも見えます。

飼い主さんがごまちゃんのお顔を覗き込むと、短く鳴いてご挨拶をしてくれたそう。しかし、ひっくり返ったままで、ストーブの前から動くことはなかったといいます。

ほかほかごまちゃんに♡

ごまちゃんはその日、なんと2時間もストーブを占領していたそうで、ほかほかに仕上がっていたといいます。あまりストーブに近いと火傷が心配になってしまいますが、以前ストーブに触ってしまったことがあるごまちゃんは、熱いと分かっているため絶対に触らないのだとか。

安全にストーブを楽しむごまちゃんには、今年の冬もまた、ストーブの前でぬくぬくと過ごす姿を見せてほしいです。

あまりにもストーブを堪能しているごまちゃんの姿に、動画の視聴者からは「手ぐーぱーしてるのかわいすぎ」「ストーブ満喫してますね♡」「猫さん、生活楽しんでますね」「ホカホカになった猫ちゃんをダッコするのがこれまたいいんだよね～♡」「体型も顔も寝方もすべてかわいい！！」「もう焦げてるからいいんじゃないかなww」「くつろぎ過ぎってくらいにくつろいでるw」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@gomachan.mofumofu」では、見ているだけでほっこりするごまちゃんの日常や、先輩犬のピノちゃんとバニちゃんの可愛らしい姿を、多数の動画や写真で楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@gomachan.mofumofu」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。