

「ベストヒット歌謡祭 2025」

11月13日に放送される「ベストヒット歌謡祭2025」（読売テレビ 午後７時〜午後９時54分）のタイムテーブルが発表された。

1968年に「全日本有線放送大賞」として放送を開始し５７回目となる今年も大阪城ホールから３時間の生放送。2025年を彩った豪華アーティストが集結、ここでしか観られない特別企画も放送するなど一夜限りの夢のステージを届ける。

ベストヒット歌謡祭 2025 タイムテーブル

今年もLINE VOOM&LINE MUSICとのタイアップ企画を実施

※それぞれの時間枠内での順番は出演順ではなく五十音順。※生放送の都合上多少前後する可能性あり。19時台世代を超えた“アイドル”2 組 夢のコラボ郷ひろみ×なにわ男子 「GOLDFINGER '99／郷ひろみ」昭和の名曲をコラボ歌唱 ベストヒット SP ユニット佐野勇斗（M!LK）×河野純喜（JO1）×K（＆TEAM）×佐野晶哉（A ぇ! group）「ジュリアに傷心／チェッカーズ」幾田りら「恋風」＝LOVE「とくべチュ、して」香取慎吾「Circus Funk（feat. Chevon）」超ときめき□宣伝部「超最強」（□は白抜きハートマーク）乃木坂46「ビリヤニ」氷川きよし「白睡蓮」ME:I「MUSE」20時台世界初演出！King Gnu がリアルと名探偵コナンの世界で歌唱！King Gnu「TWILIGHT!!!」平成のアイドル神曲をコラボ歌唱！ベストヒット SP ユニット井上和（乃木坂 46）×吉川ひより（超ときめき□宣伝部）×佐々木舞香（＝LOVE）×櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）×TSUZUMI（ME:I）「初恋サイダー／Buono!」アイナ・ジ・エンド 「革命道中 - On The Way」＆TEAM「Go in Blind (月狼)」Kis-My-Ft2 「&Joy」郷ひろみ「ALL MY LOVE」JO1「RUSH」Da-iCE「ノンフィクションズ」 中野拓夢・才木浩人（阪神タイガース）とコラボなにわ男子 「初心ＬＯＶＥ(うぶらぶ)」〜「Never Romantic」SP メドレーHANA 「ROSE」FRUITS ZIPPER 「はちゃめちゃわちゃライフ！」M!LK「イイじゃん」 サンリオキャラクターズとコラボ21時台1977年生まれのスター２人が夢のコラボ！香取慎吾×氷川きよし「勝手にしやがれ／沢田研二」みんなで踊ろう！ヒットダンスメドレー2025・Kis-My-Ft2 「おしゃれ番長 feat.ソイソース / ORANGE RANGE」・＝LOVE 「気まぐれロマンティック / いきものがかり」・JO1（選抜メンバー） 「SO BAD / King Gnu」・FRUITS ZIPPER 「倍倍 FIGHT! / CANDY TUNE」Aqua Timez 「虹」A ぇ! group 「Hello」ORANGE RANGE 「イケナイ太陽」 平成キャラクターとコラボ「おしゃれ番長 feat.ソイソース」CANDY TUNE「倍倍 FIGHT!」Number_i 「Numbers Ur Zone」BE:FIRST 「夢中 -Piano ver.-」BABYMONSTER 「WE GO UP」倖田來未「恋のつぼみ」 日本一の高校生チアとコラボ「LINE VOOM」では 11月13日午後5時より、ベストヒット歌謡祭 2025 初出演前の＝LOVE をゲストに招き、披露する楽曲や、出演への意気込みなどのコメントをお届けする放送直前番組『ベストヒット歌謡祭直前！ ＝LOVE トーク独占配信』を実施。また「LINE MUSIC」では、ベストヒット歌謡祭 2025 の放送終了後、=LOVE の披露楽曲をLINE MUSICアプリで再生すると、限定画像が見られる連動企画を実施する。