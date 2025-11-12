AnkerºÇ¶¯¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÖPrime¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ç¤·¤ç
¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ëµá¤á¤ëÍ×ÁÇ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò1²ó¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¾®¤µ¤¯¤Æ·Ú¤¤¤Î¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Î¡¼¥ÈPC¤Ë¤âµëÅÅ¤Ç¤¤ë½ÐÎÏ¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢²¿¤ò¤â¤Ã¤Æ¡ÈºÇ¶¯¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡É¤È¤¤¤¦¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È¹â½ÐÎÏ¡É¤È¡È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÂçÍÆÎÌ¡É¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¿ä¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¹â½ÐÎÏ¤ËÂÑ¤¨¤ë¥Á¥Ã¥×¤ÈÇ®ÂÐºö¡¢¤½¤·¤ÆÃßÅÅ¸úÎ¨¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤á¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£¤É¤ì¤â¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ëAnker¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºÇ¾åµé¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ëºÇ¶¯¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¨¤Ð"Prime"¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊAnker Prime¥·¥ê¡¼¥º¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£
¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤ä½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É³Æ¼ï½¼ÅÅ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÃíÌÜ¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÈÀìÍÑ¤Î½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥É¡ÖCharging Base¡×¡£
½ÄÄ¹¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¾å¤ËÃÖ¤±¤Ð¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¤Ë¤Ð¤«¤êÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿²÷Å¬¤Ê½¼ÅÅ´Ä¶¤ò¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Anker Prime¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï2¼ïÎà¡£
¡ÖAnker Prime Power Bank (20100mAh, 220W)¡×¡Ê1Ëü9990±ß¡Ë¤Ï¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÍÆÎÌ¤Ï20100mAh¤Ç½ÐÎÏ¤Ï¹ç·×ºÇÂç220W¡£¤³¤Î¹ç·×ºÇÂç¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°Æ³°¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í×¤ÏÊ£¿ô¥Ý¡¼¥È¤ËÊ£¿ô¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÁÞ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆMAX¤Ç¤É¤ì¤À¤±½ÐÎÏ¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖAnker Prime Power Bank (20100mAh, 220W)¡×¤Î¾ì¹ç¡¢USB-C¡ß2¡¢USB-A¡ß1¤Î·×3¤Ä¤Î¥Ý¡¼¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£USB-C¤Ï¤É¤Á¤é¤âºÇÂç½ÐÎÏ¤¬140W¤Ç¡¢USB-A¤ÏºÇÂç22.5W¡£USB-C¤Î2¥Ý¡¼¥È¤É¤Á¤é¤Ë¤â¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÁÞ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ºÇÂç½ÐÎÏ¤Î¹ç·×¤Ï¡¢280W¤Ç¤Ï¤Ê¤¯220W¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¸º¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢1¥Ý¡¼¥È¤Ç100W½Ð¤»¤ë¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¥¹¥´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤ÊÊ¬¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤óÅÅµ¤¤ò¿©¤¦¤ÇÍÌ¾¤Ê¡ÖMacBook Pro¡×¤ÎºÇ¿·M5ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¡¢ÉÕÂ°¤ÎAC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤Ï70W¤«96W¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖAnker Prime Power Bank (20100mAh, 220W)¡×¤Ê¤é2Âæ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆµëÅÅ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÚ¤ì¤·¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥µ¥¤¥º¤ÏÌó147¡ß41¡ß44Ð¡¢Ìó520g¤ÈÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¤½¤³¤½¤³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÂçÍÆÎÌ¤È¤Ê¤ë¡ÖAnker Prime Power Bank (26250mAh, 300W)¡×¡Ê2Ëü4990±ß¡Ë¤â¡¢¥Ý¡¼¥È¿ô¤ÏÆ±¤¸¤¯USB-C¡ß2¡¢USB-A¡ß1¤Î·×3¥Ý¡¼¥È¡£USB-C¤ÎÃ±¥Ý¡¼¥È½ÐÎÏ¤ÏºÇÂç140W¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¹ç·×ºÇÂç300W¤Þ¤ÇÂÐ±þ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢3¥Ý¡¼¥ÈÆ±»þ½ÐÎÏ¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥µ¥¤¥º¤ÏÌó160¡ß63¡ß38Ð¡¢Ìó600g¤È¤Ò¤È¤Þ¤ï¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ëºÝ¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤¬¡ÖAnker Prime Charging Base (150W, 3 Ports)¡×¡Ê1Ëü2990±ß¡¿¶áÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÄìÌÌ¤Ë¤Ï¥Ý¥´¥Ô¥ó¤È¤¤¤¦Ã¼»Ò¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¥ã¡¼¥¸¥ó¥°¥Ù¡¼¥¹¤ÎÃ¼»Ò¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃÖ¤¯¤È½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿½ÐÎÏÍÑ¥Ý¡¼¥È¤¬3¤Ä¡ÊUSB-C¡ß2¡¢USB¡ß1¡Ë¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤«¤é¤âµëÅÅ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ê½ÐÎÏ¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡Ë¡¢¥È¥ó¤ÈÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¤¢¡¼¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î½¼ÅÅËº¤ì¤Æ¤¿¡×¤¬¤«¤Ê¤ê¸º¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡£
¥¹¥Þ¥Û¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯PC¤Ë¤âµëÅÅ¤·¤¿¤¤¡£½ÐÄ¥¤Ê¤É¤Ç¡¢¤¤¤Ä½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤éÂçÍÆÎÌ¤Î¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¤¼¤ÒÁªÂò»è¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤Anker Prime¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¢¥¡ÖAnker Prime Charger (160W, 3 Ports)¡×
¢¥¡ÖAnker Prime Wireless Car Charger (MagGo, AirCool, Pad)¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£²ó¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤¬ºþ¿·¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡õ¹â½ÐÎÏ¤ÊAC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡ÖAnker Prime Charger (160W, 3 Ports)¡×¡Ê1Ëü6990±ß¡Ë¤ä¡¢Qi2¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥«¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¡ÖAnker Prime Wireless Car Charger (MagGo, AirCool, Pad)¡×¡Ê9990±ß¡Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¢Apple Watch¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÆ±»þ½¼ÅÅ²ÄÇ½¤Ê½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖAnker Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Dock Stand)¡×¡Ê2Ëü4990±ß¡Ë¤âÈ¯Çä¤Ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
