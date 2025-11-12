登場曲に「切望」を選んだ理由は「ファンの皆さんへの想いも込めて」

パ・リーグ選手の日常に寄り添う音楽を紹介する連載企画「プレイリスト パ」。第8回は「普段からよく音楽を聴く」という西武・隅田知一郎投手が登場。今季は、開幕から自身4連勝をマークすると、キャリア初の2桁勝利を達成し、11月中旬に開催される「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」の代表メンバーにも選出されるなど、大躍進のシーズンを過ごした。今回は、今季を象徴する曲、今季よく聴いたお気に入りの曲を厳選してもらった。

（1）切望／SUPER BEAVER

今年を象徴する曲と言ったら、やっぱり登場曲の「切望」ですね。この曲を知ったきっかけはライオンズの先輩・佐々木健さんです。佐々木さんがSUPER BEAVERさんとお知り合いということで、僕もSUPER BEAVERさんの曲を聴くようになって、この曲に出会いました。登場曲に選んだ決め手は、やっぱり“歌詞”ですね。ライオンズは昨年本当に悔しい思いをしたので、応援してくれるファンの皆さんへの想いも込めて、今シーズンはこの登場曲にしようと決めました。

（2）10,000 Hours／Dan + Shay＆Justin Bieber

洋楽もよく聴くのですが、Dan + Shay＆Justin Bieberの「10,000 Hours」は特に好きです。きっかけは覚えていませんが、昔からJustin Bieberの曲はよく聴いていました。そのなかで、この曲を初めて聴いたとき、フィーリングで「あ〜、めっちゃいいな！」と。静かめの曲なので、遠征中のバスや飛行機、新幹線での移動中など、気持ちをリラックスさせたいときに聴くことが多かったです。メロディー、テンポ感が好きですね。

（3）Wasted Nights／ONE OK ROCK

ライブに行ったことはありませんが、ONE OK ROCKも昔から好きです。普段からONE OK ROCKのいろいろな曲を聴く中で、特に気に入った曲を自分のプレイリストに保存しています。この曲は映画「キングダム」の主題歌だったので、そこで初めて耳にした記憶がありますね。「Wasted Nights」は、2曲目に挙げた「10,000 Hours」と違って、試合前だったり、運転中だったり、気持ちを上げたいときに聴いています。

隅田は、日常生活のあらゆる場面で音楽を聴いているそうで、「本当にいろいろ聴くから選べないな……。ちょっと考えさせてください……」と自身が利用している音楽アプリとにらめっこしながら、今回のプレイリストを作成した。そこで、プレイリストには入らなかったものの、インタビューのなかで名前が挙がった、よく聴いているという曲やアーティストをこぼれ話としてお届けする。

隅田「僕、本当にいろいろ聴くんですよね。広く浅くという感じで……」

編集部スタッフ（以下、編）「普段から音楽はよく聴くとおっしゃっていましたが、“先発する日は絶対にこれを聴く”のようなルーティンはありますか？」

隅田「“絶対にこれ”という曲は特になくて……。あ！ でも、MISAMOはよく聴いていました！」

編「それはまたどうして？」

隅田「いや〜、どうしてなんですかね（笑）。ハイテンポな曲が多いからですかね！ あと、昨年まで使っていた登場曲（What We Started［feat.BullySongs］／ドンディアブロ,スティーブ・アオキ＆Lush＆Simon）は、今もよく聴いていますし、大槻マキさんの『memories』という曲もよく聴きます。確か『ワンピース』の主題歌だったかな。元気が出る曲が多いので、WANIMAも聴きますね。あとはOne Republicも！」

編「本当に幅広いですね！」

隅田「寝る前に聴く曲とか、運転する時に聴く曲とか、プレイリストをつくっているんですが、本当にいろいろ聴いているので、今回選ぶのが難しかったです（笑）」（「パ・リーグ インサイト」編集部）



