三井Ｅ＆Ｓ、今期経常を一転12％増益に上方修正、配当は30円を未定に変更

三井Ｅ＆Ｓ <7003> [東証Ｐ] が11月12日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比70.8％増の227億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の230億円→310億円(前期は277億円)に34.8％上方修正し、一転して11.7％増益見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比42.8％減の82.6億円に落ち込む計算になる。



同時に、従来30円を計画していた今期の年間配当を未定に変更した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比2.7倍の125億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の6.6％→12.9％に急改善した。



株探ニュース

