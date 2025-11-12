大人気ハンティングアクションゲーム「モンスターハンターシリーズ」の最新作『モンスターハンターワイルズ』と「ケンタッキーフライドチキン」の大型コラボレーションが決定！

コラボレーションを記念して、パッケージが『モンスターハンターワイルズ』仕様になった「モンハンコラボパック」全4種類が販売されます☆

ケンタッキーフライドチキン『モンスターハンターワイルズ』コラボレーション企画

ケンタッキーフライドチキンが「モンスターハンター」シリーズの最新作『モンスターハンターワイルズ』とコラボレーション！

ケンタッキーフライドチキンファン、そしてモンハンファンの方々に向け、盛りだくさんのコラボレーションが展開されます。

キャンペーンでは、ハンターたちの狩りをサポートする人気キャラクター「アイルー」がケンタッキーフライドチキンのパッケージに登場。

さらに、ゲーム内で使用できるチャームやアイテム、オリジナルデザインのシールをゲットできるほか、KFCネットオーダーで注文いただいた方限定で、豪華オリジナルグッズが当たる抽選にも参加できます。

加えて、全国4店舗限定で『モンスターハンターワイルズ』のキャラクターが等身大パネルとなって現れるコラボ特別店舗も登場するなど、ファン必見の魅力的なコンテンツが満載です！

モンハンコラボパック

メニュー名・価格：

「モンハンコラボパック(シールつき)ごちそうセット・WHITE」1,700円(税込)セット内容：オリジナルチキン3ピース、ビスケット、ポテト(S)、ゲーム内アイテム、限定デザインシール「モンハンコラボパック(シールつき)SPICE UPセット・RED」1,700円(税込)セット内容：オリジナルチキン3ピース、ビスケット、ポテト(S)、ゲーム内アイテム、限定デザインシール「モンハンコラボパックごちそうセット・WHITE」1,350円(税込)セット内容：オリジナルチキン2ピース、ビスケット、ポテト(S)、ゲーム内アイテム「モンハンコラボパックSPICE UPセット・RED」1,350円(税込)セット内容：オリジナルチキン2ピース、ビスケット、ポテト(S)、ゲーム内アイテム

販売期間：2025年11月19日(水)〜12月16日(火)

販売方法：全国のケンタッキーフライドチキン店舗・KFCネットオーダー

KFCネットオーダー事前予約：※会員ログイン限定事前予約期間：11月13日(木)〜11月18日(火)販売店舗：全国のケンタッキーフライドチキン店舗※一部店舗では取り扱いがない場合があります※デリバリーは対象外です

コラボレーションを記念して「モンハンコラボパック(シールつき)ごちそうセット・WHITE」「モンハンコラボパック(シールつき)SPICE UPセット・RED」「モンハンコラボパックごちそうセット・WHITE」「モンハンコラボパックSPICE UPセット・RED」の4種類を販売。

人気キャラクターの「アイルー」が登場し、 カーネル・サンダースに扮した姿や、「オリジナルチキン」を頬張るかわいい姿が描かれた限定デザインパッケージで提供されます。

いずれのパックにも、ゲーム内で使用できるコラボチャームとアイテムをプレゼント！

ごちそうセットでは、入手の難しいレア食材アイテムが贅沢に詰め込まれた焚き火料理用「高級食材セット」と、カーネル・サンダース姿のチャーム「【KFC】カーネルアイルー」を提供。

SPICE UPセットでは、手ごわいモンスターに挑む際に重宝する強化系消費アイテムに重鎧玉や調査団チケットが詰め込まれた「狩猟お役立ちアイテムセット」と、バーレルに入ったアイルーが入ったチャーム「【KFC】バーレルアイルー」が手に入ります。

さらに、モンハンコラボパック(シールつき)を購入された方には、コラボレーション限定デザインのシールがプレゼントされます。

※限定デザインシールは数量限定のため、なくなり次第配布を終了します

※ゲーム内アイテムのプロダクトコードは、店頭にてお渡しします

※プロダクトコードは1アカウント1回までの利用となります

※プロダクトコードの入力開始は、2025年12月16日(火)からとなります

※本プロダクトコードはPlayStation5/Steamで使用できます

※本特典のチャームについては、後日配信予定があります

※特別デザインパッケージは数量限定のため、なくなり次第通常パッケージでの提供となります

※コラボパックは数量限定のため、なくなり次第販売終了となります

KFCネットオーダー購入者限定「抽選キャンペーン」

景品名・当選人数：

「コラボパーカー」20名「アイルーパスケース」200名

※KFCネットオーダーより注文された方限定で参加できる抽選です

※「モンハンコラボパック」はゲストでも購入できますが、抽選へのご参加はログイン購入のみ対象です

※抽選賞品の種類は選べません

KFCネットオーダーから「モンハンコラボパック」を注文された方限定で、コラボレーションでしか手に入らない豪華オリジナルグッズが抽選で合計220名に当たります。

20名に当たる「コラボパーカー」は、KFCのキャッチコピー”it’s finger lickin’ good”を『モンスターハンターワイルズ』風にオマージュした”it’s finger lickin’ WILD!!”のプリントが特徴です。

「オリジナルチキン」「ビスケット」「ポテト」などの人気メニューや、ゲーム内アイテムが描かれた限定デザインにも注目です。

200名に当たる「アイルーパスケース」は、カーネル・サンダースに扮した「アイルー」や、バーレルに入った「アイルー」の姿を描いています。

全国4店舗限定のコラボ特別店舗が登場

実施期間：

等身大パネル設置：2025年11月19日(水)〜12月16日(火)店内BGM：2025年11月19日(水)〜11月30日(日)

実施店舗：【東京都】高田馬場店、秋葉原店／【大阪府】南海難波駅店、あべのキューズモール店

コラボレーションを記念して、全国4店舗限定で期間限定のコラボ特別店舗が登場。

対象店舗では、『モンスターハンターワイルズ』のキャラクターたちが等身大パネルとなって現れ、ゲストをお出迎え。

まるでゲームの世界に入り込んだような空間を演出します。

さらに、店内BGMも『モンスターハンターワイルズ』仕様に！

没入感たっぷりの店舗体験が堪能できます。

※実施期間や実施内容、実施店舗は変更になる場合があります

『モンスターハンターワイルズ』のゲーム内アイテム＆豪華オリジナルグッズが手に入る「モンハンコラボパック」4種がラインナップ。

ケンタッキーフライドチキンにて開催される『モンスターハンターワイルズ』コラボレーション企画の紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ゲーム内アイテム＆豪華オリジナルグッズが手に入る！ケンタッキーフライドチキン「モンハンコラボパック」 appeared first on Dtimes.