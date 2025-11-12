ホテルスプリングス幕張･スプリングスホールにて開催

ロッテは11日、ホテルスプリングス幕張･スプリングスホールで12月21日に「M☆Splash!!＆Mascot 2025 Fan Meeting」を初開催すると発表した。

同イベントは球団公式チアパフォーマーのM☆Splash!!と、公式マスコットのマーくん、リーンちゃん、ズーちゃんによる初のファンミーティングイベント。トークショーや特技披露、ゲームに挑戦するなどのバラエティステージを中心に球場では見ることのできないM☆Splash!!メンバーやマスコットたちそれぞれの個性をたっぷり楽しめるイベントとなっている。

M☆Splash!!リーダーのYUKAさんは「今回初めて開催するファンミーティングは、いわばパフォーマーチームの“ファン感謝デー”！いつものダンスショーとはひと味違うバラエティステージを通して、メンバーの新たな一面や素の姿をお届けします。みなさんと楽しい時間を過ごせることを、今からとても楽しみにしています！」とコメントした。

マーくんは「はじめてのファンミーティング！ファンのみんなとわいわい楽しい時間をすごせるのが、今からとっても楽しみだよ♪球場では見られない“クリスマスバージョン”のぼくたちに、ぜひ会いに来てね！」とコメントした。（Full-Count編集部）