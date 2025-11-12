今年で9回目となるおかやまマラソンが昨日（9日）、岡山市で開催されました。秋の風物詩となりつつあるイベントには多くのランナー、ボランティア、そして沿道の観客が参加し、岡山の街がマラソン一色に染まりました。

約1万6千人が参加、街はマラソン一色に染まる

（竹内大樹キャスター）

「今年はあいにくの雨となったおかやまマラソン2025。しかし、車道を埋め尽くすランナーたちは晴れの国岡山の大会にふさわしい、希望に満ち溢れた笑顔でこれからの岡山路を心に描いています。いまスタートしました！おかやまマラソン2025開幕です！」

朝から降り続いた雨にも負けず、元気いっぱいに岡山の街を駆け抜けるランナー、そして途切れることのない沿道の応援。約1万6千人が参加した大会に、街はマラソン一色に染まりました。

トップは地元岡山の豊田紘大選手

レースは、去年の準優勝者、地元岡山の豊田紘大選手が15キロ付近からトップを独走。

（甲野良輔アナウンサー）

「おかやまマラソン2025。チャンピオンは豊田紘大選手です！」



大会記録を更新する圧巻の走りで、優勝を果たしました。

（豊田紘大選手）

「優勝を目指してやっていて、途中で優勝できるなとは思ったんですけど、大会記録も狙えるかなと途中で思って、しっかり最後切り替えて大会記録を出すことができて嬉しいです」

女子の部優勝は清水穂高選手。こちらも大会新記録を叩き出す快走を見せました。

（清水穂高選手）

「沿道の方が途切れることなく応援してくださったので、最後まで頑張ることができました」

ランナーの楽しみはおもてなし給食

「シャインマスカットです！食べて頑張って！」

おかやまマラソンで多くのランナーが楽しみにしているのがおもてなし給食。岡山県産のシャインマスカットなどの果物のほか、人気店のラーメンまでさまざまな種類が提供されました。

「おいしい！おいしいです！」

「沁みますね、走っていていいエネルギー補充になるなと思います」

「みんな笑顔で走っているので、いい街だなと思います」

東京ホテイソンのたけるさんも力走

「たける頑張れ！」



今年の大会には、高梁市出身の芸人、東京ホテイソンのたけるさんがゲストランナーとして出場。多くの参加者とふれ合いながら岡山路を駆け抜けました。

（東京ホテイソン たけるさん）

「沿道の方の声援が本当にパワーになって、タイムも後半にかけて速くなっていたので本当にありがたかったです。笑顔で走らなきゃもたなかったです」

有森裕子さん「ナイスファイト！」

「ナイスファイト！カモン！グッジョブ！」



コース最大の難所、岡南大橋でランナーを励ます姿はもはや大会の風物詩。岡山市出身で五輪2大会連続のメダリスト、そして、今年女性初の日本陸連会長となった有森裕子さんは年々盛り上がりを見せる大会に目を細めます。

（有森裕子さん）

「いろんなものがだんだん定着して、より岡山の人たちが愛せる大会になってきたなというエネルギーを感じたので、来年の10回大会が楽しみです」

5.6キロのファンランには、RSKテレビ「笑味ちゃん天気予報」のMC2人も参加しました。

（古米沙世＆難波紗也）

「仲良くゴールできるようにお互い足を引っ張り合いながら（笑）励ましあいながら頑張りました。一緒に頑張りました」



「毎年出ているけど今年（抽選に）外れちゃったので、毎年応援をすごくしてもらったから、今年は応援で（返そうと）」

「来た！来た来た！うちの息子です！親父です！自慢の父と母なんで、涙出そうです」

一方で、タイムアップの時も訪れます。コースの11か所に設けられた関門が設定時間ごとに閉め切られ、間に合わなかったランナーはここで大会を後にする結果となりました。



（参加者）

「今年は皆が応援してくれてるんで、皆の分を背負って走ろうと思っていたので、悔しい・・また来年も頑張ります！」

79歳久保瞳さん「雪辱を期して臨んだ今年は…」

去年、この関門を前に涙を飲んだランナーがいました。



（去年の久保瞳さん）

「完走できなかったら意味がないです。自分の中では今日の精いっぱいで走らせていただいたんですけど・・・」

79歳の久保瞳さん。視覚障害がありながらも60歳からマラソンを始め、これまで約30回も完走を経験してきました。しかし、昨年はけがの影響もあり自身初のリタイヤ。雪辱を期して臨んだ今年は…



「おかえりなさい！」

5時間49分で見事完走。昨年の忘れ物を取り戻しました。

（久保瞳さん）

「今日はゴールできて本当に嬉しいです。仲間の皆さんのおかげです。感謝しかありません」

完走したランナー「お義母さん、本当にありがとうございました」

（完走したランナー）

「最後しんどくなって諦めかけていたんですけど、後ろから喝を入れてくれてそれで何とか持ちこたえることができて、サブ3できました」

「やっぱり岡山といえば桃太郎なんで、これ私の義理の母親が作ってくれて母親の前で走る予定だったんだけど、8月に亡くなって、供養ランだったんです、今日は。お義母さん、本当にありがとうございました。またこれからも見守ってください。」

「応援が尽きなかったので、飽きずに最後まで頑張れました」

「来年も走るぞ！」



ランナー、沿道の応援、そして大会を支えたボランティア。それぞれのドラマが輝いたおかやまマラソン2025。街をマラソン一色に染めた大会は、今年も大盛況で幕を閉じました。