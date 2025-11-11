高松琴平電気鉄道（ことでん、高松市）公式Xアカウントが2025年11月11日、JR東日本の「Suicaのペンギン」が「卒業」するという発表を受け、「おつかれさまでした」などと投稿した。SNSでは、この投稿内のまさかの内容に対し、「大きいとこ狙っていくね」「これは新たな展開（笑）」などと話題になっている。

「ペンギン寄りなので代役可能です」

ことでんでは、02年からイルカのマスコットキャラクター「ことちゃん」を採用。そのほか、「ことみちゃん」「ことのちゃん」というキャラも。ことちゃんは、同社の交通系ICカード「Iruka」（イルカ）のイラストにも使われている。

同社の公式Xアカウント「ことちゃん」（@irucakoto）は11日、JR東日本が同日に発表した内容に反応。この発表によれば、JR東日本の交通系ICカード「Suica」のイメージキャラクター「Suicaのペンギン」が26年度末に「卒業」し、新たなキャラクターにバトンタッチする。

これを受け、「ことちゃん」は「まさかの卒業、おつかれさまでした」とねぎらった。そして続く内容では、「ぼくはイルカですが、ペンギン寄りなので代役可能です」と申し出た。この投稿は11日20時時点で約90万件表示されるなど注目を集めている。

SNS上では、「虎視眈々と後釜を狙ってるwww」「まさかのポジション狙い！」「大きいとこ狙っていくね」「これは新たな展開（笑）」「まさかの立候補www」「代役としてぜひお願いします」「座を狙ってて草」などと面白がる声が上がっている。