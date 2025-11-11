¶õ´Ö¤Ë¸ÄÀ¤È¾å¼Á´¶¤ò¡¢¥¿¥ó¥¹¤Î¥²¥ó¤¬²È¶ñ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Æ¥é¥Õ¥¡¥Ë¡×È¯Çä
¡¡¥¿¥ó¥¹¤Î¥²¥ó¤Ï11·î7Æü¤Ë¡¢¥Æ¥é¥¾¡¼ÊÁ¤ÈÌÚÌÜÄ´¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿²È¶ñ¡ÖTerrazzo furniture¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥é¥Õ¥¡¥Ë¡§Terrafurni¡Ë¤ò¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡¢Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Æ¥é¥Õ¥¡¥Ë¡×¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢È¯¾Í¤Î·úºà¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Æ¥é¥¾¡¼¡Êterrazzo¡Ë¡×¤ÎÈþ¤·¤¤°Õ¾¢À¤ò²È¶ñ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢Æü¾ï¶õ´Ö¤ËÆëÀ÷¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿²È¶ñ¥·¥ê¡¼¥º¡£¥Æ¥é¥¾¡¼ÊÁ¤òÌÚÌÜÄ´¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥â¥À¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ü¡¼¥É¡¢¥µ¥¤¥É¥Ü¡¼¥É¡¢¥Á¥§¥¹¥È¤Î4¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¡¢¾åÉô¤Î¥Æ¥é¥¾¡¼ÊÁÅ·ÈÄ¤¬Éô²°¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å·ÈÄ²¼¤Ë¤Ï¥ê¥â¥³¥ó¤äPC¤Ê¤É¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï2Ëü2999±ß¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥Ü¡¼¥É¤Ï¡¢º¸Â¦¤¬¥Õ¥é¥Ã¥×Èâ¤ÇÌµÀþ¥ë¡¼¥¿¡¼¤äHDD¤È¤¤¤Ã¤¿¹â¤µ20cm¤Þ¤Ç¤Îµ¡´ï¤ò¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ç¡¢ÇÛÀþ¤â¤·¤ä¤¹¤¤¡£±¦Â¦¤ÎÈâ¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥¹¥é¥¤¥É¥ì¡¼¥ë¤Î°ú¤½Ð¤·¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢DVD¤ä¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤Ê¤É¤¹¤Ã¤¤êÀ°Íý¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼è¤Ã¼ê¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤¿¤á¡¢¥Æ¥é¥¾¡¼ÊÁ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Ä¤ÄÉô²°¤ËÅý°ì´¶¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¹¤µ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë2¥µ¥¤¥º¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤ÏÉý140cm¥â¥Ç¥ë¤¬2Ëü6999±ß¡¢Éý180cm¥â¥Ç¥ë¤¬2Ëü9999±ß¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¥Ü¡¼¥É¤Ï¡¢Éý120cm¤ÎÈâ¼ýÇ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸³è´¶¤Î½Ð¤ä¤¹¤¤¾®Êª¤ä½ñÎà¤Ê¤É¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È±£¤»¤ë¡£ÆâÉô¤ÎÃªÈÄ¤Ï6ÃÊ³¬¤Î¹â¤µÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¼ýÇ¼¤·¤¿¤¤Êª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥³¡¼¥É¥¹¥Ú¡¼¥µ¡¼¤ò3¥«½êÀß¤±¡¢¾ÈÌÀ¤ä¥¢¥í¥Þ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¼ýÇ¼¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Å·ÈÄ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò¾þ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï2Ëü9999±ß¡£
¡¡¥Á¥§¥¹¥È¤Ï¡¢¹â¤µ°ã¤¤¤Î¥Ï¥¤¥¿¥¤¥×¤È¥í¡¼¥¿¥¤¥×¤Î2¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¡¢°ú¤½Ð¤·¤Ë¥Õ¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥é¥¤¥É¥ì¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±ü¤ÎÊª¤Þ¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤ë¡£
¡¡°áÎà¤ä¾®Êª¤òÀ°Íý¤·¤Ä¤Ä¡¢Å·ÈÄ¾å¤Ë¤Ï¼Ì¿¿Î©¤Æ¤ä¾®Êª¤ò¾þ¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¡¢Éý80cm¥â¥Ç¥ë¡¢Éý120cm¥â¥Ç¥ë¤È¤â¤Ë3Ëü4999±ß¡£
¡üÆü¾ï¶õ´Ö¤ËÆëÀ÷¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó
