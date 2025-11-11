田口淳之介 「ライブ見れてません」高熱と頭痛で解散後ライブ視聴できず「KAT-TUNの歴史に君は欠かせない」気づかうファン続々

11月8日、KAT-TUNの解散後ライブ『Break the KAT-TUN』が千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催された。今年3月に解散したグループだが、お別れの場が設けられていなかったため、異例の“解散後ライブ”として注目を集めた。

2006年『Real Face』でCDデビュー。KAT-TUNは当初6人組として活動をスタート。2010年に赤西仁が脱退、2013年に田中聖が契約違反行為で退所、2016年に田口淳之介が脱退し、以降は亀梨和也、中丸雄一、上田竜也の3人体制で活動していた。

「最後のライブということもあり、STARTO ENTERTAINMENT所属の後輩や、かつてのメンバーが見学に訪れるのではと話題になっていました。ファンの間では“6人のKAT-TUNが再びそろうのでは”という淡い期待もあったようです」（芸能ジャーナリスト）

田中は覚せい剤取締法違反により懲役2年8カ月の実刑判決が2023年12月に確定し服役中のため参加できなかった。一方、赤西仁はInstagramに《素敵な時間だったよ》と投稿し、メンバーとの写真を公開。実際に会場を訪れていたことが判明した。

「田口さんは2019年5月22日に大麻取締法違反（所持）の疑いで逮捕され、同年6月7日に保釈された過去があります。現在はタレントとして活動しており、参加は可能な状況ですが、姿は確認されませんでした」（前出・芸能ジャーナリスト）

しかし、田口のXには《KAT-TUNありがとう。実は昨日から高熱でずっと寝込んでいてライブ見れてません》と綴られ、続けて《Break the ATA-MA》と投稿。体調不良で視聴できなかったことを明かし、ユーモアを交えてかつての仲間へエールを送った。

X上では、

《KAT-TUNの歴史に君は欠かせないよ》

《アーカイブ1週間あるからゆっくり治してね！》

《聖くんや中丸くんとのラジオ聴いてた頃が懐かしいなぁ》

と脱退から9年経った今も、彼をグループの一員と捉えるファンの声が多かった。

「今回のライブでは、過去映像の中に田口さんの姿が登場し、現メンバーが名前に触れる場面もあったといいます。メンバーも脱退組を思っていることが伝わり、ファンは涙したことでしょう」（スポーツ紙記者）

田口の動向にも、ファンの関心は引き続き高まっていると続けて語る。

「田口さんは現在、地方イベントやパチンコ店での営業活動も行っています。10日には営業先での写真をアップしており、体調は回復しているようです。ライブはアーカイブ配信もあるため、“感想投稿が楽しみ”との声が上がっています」（前出・スポーツ紙記者）

グループとしての幕は閉じても、KAT-TUNの歴史と絆は今も人々の心の中で息づいている。