Razer Japanは、新型ゲームパッドコントローラー『Razer Raiju V3 Pro』の国内発売日を11月25日に決定し、予約受付を開始した。

『Razer Raiju V3 Pro』はPlayStation 5の公式ライセンス商品で、PlayStation 5やWindows PCで使用できる。いわばRazerのプロ仕様のPS5ゲーミングコントローラーだ。カラーバリエーションは、ブラックとホワイトの2つ用意されている。

ゲーミング性能を高めるため、4つの取り外し可能なマウスクリックバックボタン、2つのクローグリップバンパー、交換可能なキャップ付きTMR親指スティックを搭載しており、精度や応答性に優れる作りになっている。

超低遅延の2.4 GHz接続を行うことで、ワイヤレスでありながらもプレイヤーの要求を満たすパフォーマンスを発揮する。

またスマートフォンやPCより、ボタンや親指スティックの感度などの設定が行える。

「Razer Raiju V3 Pro」は価格32,980円（税込）で、日本国内の家電量販店、PCショップ、オンラインショップなどで取り扱われる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）