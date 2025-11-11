サムスン電子ジャパンは11日、同社ECサイト「Samsungオンラインショップ」でブラックフライデーセールを開始した、期間は12月4日9時59分まで。また、東京と大阪の直営店では、スマートフォンのキャンペーンが実施される。

オンラインショップのブラックフライデーセール

オンラインショップでは、Androidスマートフォンのセールや最大15％割引のキャンペーンなどが実施される。

たとえば、「Samsung Galaxy Z Fold7」と「Samsung Galaxy Z Flip7」の2機種は、すべてのカラーとストレージのラインアップで10％割引で購入できる。Galaxy Z Fold7では、256GBモデルが26万5750円→23万9174円、Galaxy Z Flip7の256GBモデルは16万4800円→14万8320円となる。

それ以外の機種では、まとめ買いで最大15％割引される。対象製品を1回の会計で合計10万円以上購入すると最大10％、20万円以上購入すると最大15％、合計金額から割引される。対象機種は「Galaxy Z Fold7」と「Galaxy Z Flip7」（本体と関連アクセサリー）以外の商品。たとえば、Samsung Galaxy S25 Ultra」（512GB）と「Galaxy S25 Ultra Clear Case」を同時に購入すると、合計22万1760円→18万8496円で購入できる。

2つのセール／キャンペーンは、併用できない。

なお、13日20時から配信されるライブコマースLive Shopでは、視聴者限定でブラックフライデーセール期間中に利用できるクーポンが配布される。

直営店のブラックフライデー

Galaxy Harajuku（東京・原宿）、Galaxy Studio Osaka（大阪・なんば）では、対象機種購入で純正アクセサリーが進呈されるキャンペーンが実施される。期間は12月4日の営業終了まで。

期間中、「Samsung Galaxy Z Fold7」、「Samsung Galaxy Z Flip7」、「Samsung Galaxy S25 Ultra」、「Samsung Galaxy S25」を購入すると、急速充電器「45W Power Adapter」と対象の純正アクセサリーが進呈される。