イオンの銀だこで「たこ焼食べ放題」が11月25日より4日間限定で開催！ 990円で人気No.1商品「ぜったいうまい!! たこ焼」が45分間食べ放題

たこ焼が990円で食べ放題！ イオンの銀だこで「ブラックフライデー」特別企画が開催決定！ トッピングやドリンク飲み放題オプションも

築地銀だこが、イオングループの「イオン超！ ブラックフライデー」特別企画として、大好評の「食べ放題」を実施します！

今回の企画は、人気No.1商品「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース、6個入り）」が45分間食べ放題になるというもの。

価格は中学生以上990円（税込1,089円）、小学生540円（税込594円）、未就学児230円（税込253円）、3歳以下は無料です。

さらに、追加料金でトッピング商品（+250円/税込275円）やソフトドリンク飲み放題（+220円/税込242円）も楽しめます。

開催期間は2025年11月25日から28日までの4日間。全国のイオンモールおよびイオン内の対象37店舗にて、11月10日より事前予約（店頭もしくは特設会場）が開始されます。

【大好評企画再び！】“銀だこ食べ放題” 開催決定！「ぜったいうまい!! たこ焼」1舟６個入りが何舟でも、990円（税込1,089円）！！！

〜 ご予約は11/10（月）より、店頭もしくは特設会場（※電話予約不可）にて先着順受付スタート！ 〜

築地銀だこ を展開する 株式会社ホットランドホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐瀬 守男）は、イオングループが実施する 「イオン超！ブラックフライデー」 の特別企画として、 毎年大好評の “食べ放題（事前予約制）” を、今年も実施いたします！

食欲の秋にピッタリのこの機会に、人気NO.1商品 「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース）」 を、みなさんで存分に！お腹いっぱい！お楽しみください！

※イオンモール及びイオンに出店する、築地銀だこ（対象店舗のみ）

＜ イオンブラックフライデー特別企画「築地銀だこ 食べ放題」概要 ＞

■ 企画内容

「たこ焼（ソース） 食べ放題」

※すべて6個入りでの提供となります

人気No.1の「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース、6個入り）」が、45分間食べ放題！

■ 実施期間

2025年11月25日（火）・26日（水）・27日（木）・28日（金）の4日間

■ 料金（おひとり様）

中学生以上：990円（税込1,089円）

小学生：540円（税込594円）

未就学児：230円（税込253円）

3歳以下：無料

※「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース、6個入り）」のみ対象

※ 16歳未満のお客様は、保護者の同伴が必須となります

■追加オプションメニュー（追加料金）

食べ放題料金＋250円（税込275円）で、トッピング商品（定番＆期間限定/各6個入り）も食べ放題！

食べ放題料金＋220円（税込242円）で、ソフトドリンク飲み放題！

追加オプションメニュー 一覧

※中学生以下の場合も同額

※追加オプションメニュー（追加料金）は当日でも追加でご注文いただけます

※食べ放題開始後に追加された場合でも、ご利用時間の延長は承っておりませんので、あらかじめご了承ください

■ 予約方法

2025年11月10日（月）より、店頭もしくは特設会場にて事前予約受付開始（発行された予約票は受け取り当日中に店舗レジでお会計をお願いします。未会計の場合は翌日以降無効になります。）

※おひとり様につき1つの時間枠、最大4名様までのご購入とさせていただきます

※同一の方の複数枠のご購入はご遠慮ください

※電話でのご予約は承っておりません

※詳しくは 実施店舗予約会場一覧 をご確認ください

※１１月１０日（月）特設会場での予約受付以降に空席がある場合は店頭で予約受付をいたします

※スタンプカードの捺印は、ご予約のお会計時に捺印いたします

■ 実施店舗

全国のイオンモールおよびイオン内の築地銀だこ37店舗で実施

実施店舗予約会場一覧

※実施店舗や予約受付場所および予約開始時間などの詳細内容については、実施店舗予約会場一覧 をご確認ください

※予約枠が完売となった店舗は、こちら に随時記載いたします

※予約状況のホームページ更新は、店舗状況とタイムラグが発生することがございますのでご了承ください

■ 開催時間（各回45分制）

1）10:30 2）14:00 3）15:00 4）16:00 5）18:00 6）19:00 7）20:00

※各回最大12名様まで、開催時間や定員は店舗により異なりますので、詳細は 実施店舗予約会場一覧 をご確認ください

■ スタンプカードについて

食べ放題をご利用いただいたお客様（小学生以上）には、ご予約のお会計時に捺印いたします。

中学生以上（税込1,089円）：スタンプ2個

小学生（税込594円）：スタンプ1個

※金額によりスタンプ数が異なります

【 銀だこスタンプカード（紙）の新規発行終了について 】

築地銀だこでは、『築地銀だこアプリ』（以下、『銀だこアプリ』）の提供開始に伴い、従来の 『紙の銀だこスタンプカード』 のサービスを、アプリ内の 『デジタルスタンプカード』 へ順次移行しております。

現在お持ちの 『紙のスタンプカード』 につきましては、全国の各店舗にて 「銀だこアプリ内のデジタルスタンプカード」 への移行手続きが可能です。お手数をおかけいたしますが、銀だこアプリをダウンロードのうえ、移行手続きをお願いいたします。詳しくは 銀だこスタンプカードページ をご確認ください。

【 築地銀だこ デジタルスタンプカード 】

『銀だこアプリ』 では、便利でお得な 「銀だこデジタルスタンプカード」 をご利用いただけます。「銀だこデジタルスタンプカード」 とは、 『銀だこアプリ』 をダウンロードのうえ、たこ焼1舟（6個入り以上）をご購入ごとに、1つスタンプがもらえて、スタンプがたまると 「たこ焼（1舟8個入り）」 のアプリクーポンがもらえる、お得なデジタルスタンプカードです。さらに、毎月8日・18日・28日は 「スタンプ2倍」 のスペシャルデーを実施しております！

【 銀だこアプリ概要 】

アプリ名：築地銀だこ（https://app.adjust.com/1fchy95t）

価格：無料

対応OS：iOS / Android（機種によりご利用いただけない場合がございます）

銀だこアプリの登録方法・詳細は こちら