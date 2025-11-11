すき家、特製醤油ダレの「ローストビーフ丼」を発売 - お肉3倍のメガサイズも!
牛丼チェーン店「すき家」は11月11日より、「ローストビーフ丼」を販売している。
すき家「ローストビーフ丼」
「ローストビーフ丼」は、温かいごはんにスライスしたローストビーフを盛り付け、特製の醤油ダレをかけた商品。
自社製のローストビーフは低温でじっくり加熱することで、やわらかな食感に仕上げられており、刻みニンニクやブラックペッパーを使った醤油ダレは、お肉やごはんとの相性抜群の一品。
また、別添えのたまごをのせれば、旨みの詰まったローストビーフと、ニンニクが効いた濃厚な醤油ダレ、まろやかなたまごが調和した至福の味わいに。さらに、別添えのホースラディッシュ(西洋わさび)をお好みで加えれば、ツンとした程よい辛みがアクセントになり、味わいの変化も楽しむことができる。
すき家「ローストビーフ丼 メガ」
価格は並盛が890円、ごはん大盛が940円、特盛が1,490円。なお、たっぷり食べたい方向けに、ごはん大盛に並盛の3倍の量のお肉がのったメガも用意されている。価格は2,040円。
すき家「ローストビーフ丼」
すき家「ローストビーフ丼 メガ」
