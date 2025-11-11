【第63話】 11月10日 無料公開

小学館は11月10日、マンガワンにて原作・サンドロビッチ・ヤバ子氏、作画・MAAM氏のマンガ「一勝千金」第63話「少し強めに打ってみよう」の無料公開を開始した。

「一勝千金」は、女子専門の裏格闘団体で戦う少女たちを描いた格闘ドラマ。第63話では。姫奈に頼まれて警備の仕事をしている東雲レイの前に、六番星“鬼星”の紫藤うたが現れる。2人はすぐさま激突することとなるが――。

なお、最新話となる第64話「弥栄ッ！」の先読み配信も行なわれており、購読には60コインか2SPライフが必要となる。次回の更新は11月24日を予定している。

格闘家、ヤクザ、警察官の落ち目の３人が一攫千金を夢見て女子専門の裏格闘団体を立ち上げた！ 興行を成功させるため花形選手として招き入れたのは、可愛らしい見た目からは想像できない危険な少女で…!?

女子×裏格闘×団体運営＝？？？ 『ダンベル何キロ持てる？』の原作サンドロビッチ・ヤバ子×作画MAAMのタッグで贈る、女子専門の裏格闘団体運営ドラマ！